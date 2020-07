Schnell bei Netflix nachholen: 32 Filme und Serien verschwinden Ende Juli

Ende Juli verschwinden 32 Filme und Serien bei Netflix. Dazu gehören unter anderem der Simpsons-Film, Der Marsianer, die beiden Percy Jackson-Filme und der Kastrophen-Blockbuster 2012.

Auch wenn Netflix Woche für Woche viele neue Titel in sein Angebot aufnimmt, bleiben die Filme und Serien nicht für immer bei dem Streamingdienst. Aufgrund von Lizenzvereinbarungen oder niedriger Aufrufzahlen verschwinden meist am Ende jedes Monats diverse Titel aus dem Netflix-Programm.

Insgesamt 32 Filme und Serien werden bei Netflix bis Ende Juli verschwinden. Dazu gehören kaum aktuelle Titel. Betroffen sind aber trotzdem verschiedenste Genres von Blockbustern wie 2012 über Fantasy-Verfilmungen wie die beiden Percy Jackson-Filme bis hin zu romantischen Komödien wie Crazy, Stupid, Love oder kultigen Komödien wie Otto - Der Film und Mrs. Doubtfire.

Hier alle Abgänge bei Netflix in der Übersicht

Verschwindet am 30. Juli 2020 von Netflix:

The Chefs' Line - Staffel 1

Verschwindet am 31. Juli 2020 von Netflix:

