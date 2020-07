Vor The Kissing Booth 3: 10 Teenie-Filme bei Netflix für die Wartezeit

Nach The Kissing Booth 2 wird es 2021 auch einen 3. Teil der Reihe bei Netflix geben. Wir präsentieren euch 10 Teenie-Filme zum Streamen für die Wartezeit.

Letztes Wochenende hat Netflix wieder für Nachschub für Fans von Teenie-Filmen gesorgt. Seit dem 24. Juli 2020 steht das Sequel The Kissing Booth 2 bei dem Streamingdienst zur Verfügung. Die Geschichte des Nachfolgers dreht sich erneut um Elle (Joey King) und Noah (Jacob Elordi). Als dieser zum Studieren nach Harvard geht, wird die Beziehung der beiden auf eine harte Probe gestellt.

Überraschend kündigte Netflix bereits an, dass das Franchise nach Teil 2 weitergeht. Mit einem ersten Teaser wurde The Kissing Booth 3 offiziell für 2021 bestätigt. Wem die Wartezeit bis dahin zu lang ist, kann sich bei dem Streamingdienst mit vielen weiteren Filmen ähnlicher Art die Zeit vertreiben. Wir präsentieren euch 10 Teenie-Filme bei Netflix für die Wartezeit auf The Kissing Booth 3.

Hier könnt ihr den ersten Ausschnitt von The Kissing Booth 3 schauen

The Kissing Booth 3 - Sneak Peek (English) HD

Naomi & Ely - Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen bei Netflix

Die romantische Komödie Naomi & Ely - Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen handelt von den Universitätsanfängerinnen Naomi (Victoria Justice) und Ely (Pierson Fode). Beide sind seit ihrer Kindheit beste Freundinnen und eine sogenannte "No Kiss List" sorgt dafür, dass sie sich in Sachen Männern nicht in die Quere kommen. Als sich Ely in Naomis Freund Bruce verliebt, wird die beste Freundschaft allerdings auf eine harte Probe gestellt.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Naomi & Ely - Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen anschauen

Naomi and Ely's No Kiss List - Trailer (English) HD

The Perfect Date bei Netflix

The Perfect Date trumpft mit Netflix-Teenieschwarm Noah Centineo auf. Der spielt hier Brooks Rattigan, der eine App entwirft, um als (Ersatz)-Freund für Geld mit Mädchen auszugehen. Dabei trifft er auf seine große Liebe (Camila Mendes), was nicht nur seine neue Arbeit, sondern auch seine ganzen Lebenspläne durcheinander bringt.



Schaut euch den Trailer zu The Perfect Date an

The Perfect Date - Trailer (Deutsche UT) HD

Dude bei Netflix

In Dude haben Lily (Lucy Hale) und ihre Freundinnen (Alexandra Shipp, Kathryn Prescott und Nora Lum) nur noch zwei Wochen Zeit, bis ihre gemeinsame Schulzeit endet. In dieser Zeit des Aufbruchs müssen die unterschiedlichen Freundinnen mit ersten lebensverändernden Verlusten umgehen: dem Verlust der Freunde, dem Verlust der davontickenden Zeit und sogar dem Verlust eines Lebens.

Schaut den Trailer zu Dude

Dude - Trailer (English) HD

Nur die halbe Geschichte bei Netflix

Ideal geeignet für To All the Boys-Fans ist Nur die halbe Geschichte. Darin lebt die Einser-Schülerin Ellie im verschlafenen Nest Squahamish, wo sie mit dem Schreiben von Aufsätzen für andere nebenbei Geld verdient. Als sie von dem sportlichen Paul (Daniel Diemer) darum gebeten wird, ihm bei der Eroberung von Mitschülerin Aster (Alexxis Lemire) zu helfen, verliebt sich Ellie selbst in das Mädchen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Nur die halbe Geschichte anschauen

Nur die halbe Geschichte - Trailer (Deutsch) HD

Speech & Debate bei Netflix

In der Teenie-Komödie Speech & Debate ertragen drei Außenseiter (Liam James, Sarah Steele und Austin McKenzie) aus einer Kleinstadt im Bundesstaat Oregon die Heuchelei ihrer Mitschüler, Lehrer und Eltern nicht mehr länger. Zusammen rufen sie einen zum Erliegen gekommenen Debattierclub wieder ins Leben, um das Establishment ordentlich aufzurütteln.



Schaut den Trailer zu Speech & Debate

Speech & Debate - Trailer (English) HD

The Edge of Seventeen bei Netflix

Die mit tragischen Untertönen gespickte Highschool-Komödie The Edge of Seventeen widmet sich den besten Freundinnen Nadine (Hailee Steinfeld) und Krista (Haley Lu Richardson). Beide sind seit ihrer Kindheit geradezu unzertrennlich. Als sich Krista aber ausgerechnet in Nadines Bruder Darian (Blake Jenner) verliebt, mit dem sie ständig aneinandergerät, wird die Freundschaft der Teenagerinnen stark belastet.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu The Edge of Seventeen anschauen

The Edge of Seventeen - Red Band Trailer 2 (English) HD

Isi & Ossi bei Netflix

Isi & Ossi ist der erste deutsche Film, der als Eigenproduktion für Netflix entstand. In der romantischen Komödie trifft die verwöhnte Milliardärstochter Isi (Lisa Vicari) auf den armen Boxer Ossi (Dennis Mojen). So gegensätzlich beide auch sind, so schnell ziehen sich beide schließlich an.

Schaut euch den Trailer zu Isi & Ossi an

Isi & Ossi - Trailer (Deutsch) HD

The Last Summer bei Netflix

In The Last Summer der unter anderem mit Riverdale-Star K.J. Apa aufwartet, überschneiden sich verschiedene Handlungsstränge von frischen Highschool-Absolventen, die bald aufs College gehen und sich womöglich nicht mehr wiedersehen. Wie der Titel des Films schon verrät, bleibt ihnen noch ein letzter Sommer, um sich ihre wahren Gefühle zueinander zu gestehen.



Hier könnt ihr euch einen deutschen Trailer zu The Last Summer anschauen

The Last Summer - Trailer (Deutsch) HD

Candy Jar bei Netflix

Ähnlich wie in dem bereits vorgestellten Speech & Debate spielt auch in Candy Jar ein Debattierclub eine bedeutende Rolle. Hier stehen die beiden Mitschüler Lona (Sami Gayle) und Bennett (Jacob Latimore) im Mittelpunkt, die an ihrer Schule die Champions im Debattieren sind. Für einen Wettbewerb müssen sich die verfeindeten Teenager zusammenraufen und merken bald, dass sie doch mehr Gemeinsamkeiten haben als anfangs gedacht.

Schaut den Trailer zu Candy Jar

Candy Jar - Trailer (English) HD

Frontalknutschen bei Netflix

In Frontalknutschen erzählt Kick it like Beckham-Regisseurin Gurinder Chadha die Geschichte der 14-jährigen Georgia (Georgia Groome). Die wünscht sich einen Sexgott als Freund und will ihren 15. Geburtstag mit einer Super-Party feiern. Beide Pläne erweisen sich jedoch schnell als komplizierter als gedacht.



Schaut den Trailer zu Frontalknutschen

Frontalknutschen - Trailer (Deutsch)

Podcast für Netflix-Nutzer: Warum die Serie Sex Education so wichtig ist

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - über die besten Teenie-Serien bei Netflix:

Warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina lohnen, erfahrt ihr bei uns.



Was sind eure liebsten Teenie-Filme bei Netflix?