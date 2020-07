Schnell bei Netflix nachholen: Eine der besten Crime-Serien verschwindet

Wer bei deutschen Krimi-Formaten an Tatort denkt, sollte sich Im Angesicht des Verbrechens anschauen. Eine der besten Crime-Serien ist nur noch kurze Zeit bei Netflix verfügbar.

Crime-Fans bekommen bei Netflix einiges geboten. Serien wie Mindhunter, American Crime Story, The Blacklist oder Fargo sind ideales Futter für alle, die sich am liebsten packende, düstere oder skurrile Kriminalfälle ansehen. Eine andere Crime-Serie, die es aktuell bei Netflix zum Streamen gibt, geht da leicht unter und hat noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient.

Bis zum 14. August 2020 habt ihr noch Zeit, mit der deutschen Miniserie Im Angesicht des Verbrechens von Regisseur Dominik Graf eine der besten deutschen Produktionen aus diesem Bereich nachzuholen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Im Angesicht des Verbrechens anschauen

Im Angesicht des Verbrechens - Trailer (Deutsch)

Im Angesicht des Verbrechens ist wie kaum eine andere deutsche Serie

In seiner Serie beleuchtet Dominik Graf die Unterwelt von Berlin als Netzwerk konkurrierender, russischer Mafiabanden. Neben einem umfassenden Einblick in die Strukturen der Verbrecher schildert der Regisseur auch Beruf- und Privatleben der Polizisten, die den tagtäglichen Kampf gegen die Kriminalität antreten.

Im Angesicht des Verbrechens-Buch über die Entstehung Zum Deal Für Fans der Serie

Im Mittelpunkt der Handlung steht dabei vor allem der junge Polizist Marek (Max Riemelt), der zwischen die Fronten gerät. Während sein Bruder vor 10 Jahren der Russenmafia zum Opfer fiel, ist seine Schwester Stella (Marie Bäumer) mit einem der Mafiabosse verheiratet.

Phänomenal entfaltet sich Im Angesicht des Verbrechens über 10 Folgen hinweg als intensive Studie unterschiedlicher Milieus, bei der sämtliche Figuren äußerst vielschichtig gezeichnet werden.

Schnell verschwimmt in der Serie die Schwelle zwischen Gut und Böse, während Dominik Graf besonders am Innenleben der Charaktere interessiert ist, die zwischen privaten Interessen und den Rollen, in die sie mitunter gedrängt werden, hin- und hergerissen sind.

© MFA+ Serie/ARD/Netflix Im Angesicht des Verbrechens

Dabei bekommt der Zuschauer einen realistischen Einblick in die Polizeiarbeit, während Graf und sein Drehbuchautor Rolf Basedow auch ein authentisches Abbild der Russenmafia mit all ihren hierarchischen Strukturen, Bräuchen, Ritualen und Gewohnheiten entwerfen.

Die komplexe Vielschichtigkeit, mit der Im Angesicht des Verbrechens eine Vielzahl an Figuren, Handlungssträngen und Schauplätzen in teilweise schwindelerregendem Tempo jongliert, beeindruckt und ist mit kaum einer anderen deutschen Serie von ähnlichem Format vergleichbar. Wer bei deutschen Krimi-Serien sofort an Tatort denkt, dürfte hier schnell sein blaues Wunder erleben.

Der Stil macht Im Angesicht des Verbrechens zum berauschenden Erlebnis

Die Serie besticht aber nicht nur durch das komplexe, hervorragend recherchierte Drehbuch, sondern auch durch die unverwechselbare Handschrift von Dominik Graf. Der Regisseur, der seine Liebe für das Genre-Kino der 70er immer in seine Arbeiten einfließen lässt, inszeniert auch Im Angesicht des Verbrechens als stilistisches Feuerwerk.

Stilmittel wie Zooms, elliptische, schnelle Schnitte, unkonventionelle Blenden, farblich übersättigte Flashbacks, Split-Screens und Zeitlupen verleihen der Serie eine rauschhafte Ausstrahlung, die Graf zusätzlich mit packenden Action-Einlagen anreichert.

Wer eine deutsche Serie sehen will, die mühelos mit vergleichbaren internationalen Produktionen mithalten kann, kommt an Im Angesicht des Verbrechens nicht vorbei. Bis zum 14. August 2020 ist die Serie noch bei Netflix für Abonnenten verfügbar.

Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Wir sprechen im Podcast übert Better Call Saul, Tiger King, I Am Not Okay With This, The Good Place, The Last Dance, Unorthodox, Tales From the Loop, ZeroZeroZero, Zoey's Extraordinary Playlist, Years and Years, Mr. Robot, Little Fires Everywhere:

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei. Dominiert werden die Geheimtipps aber eindeutig von Netflix, sowohl was die Anzahl der Netflix-Serien in der Top 20 betrifft als auch eure Bewertungen. Hört den Podcast!



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr Im Angesicht des Verbrechens schon gesehen oder wollt ihr euch die Serie jetzt noch anschauen?