Schnell bei Netflix nachholen: Eine der besten Horrorserien verschwindet

Bei Netflix verschwindet bald die Horrorserie Bates Motel. Das tragische Psycho-Duell zwischen Norman Bates und seiner Mutter Norma solltet ihr noch schnell nachholen.

Netflix führt eine ungesunde Beziehung zu Serienmördern in Filmen und Serien. Uns Fans kann das recht sein, denn sonst würden Horror-Highlights wie Bates Motel sicher nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Leider fliegt das wahnsinnig gute Psycho-Prequel schon am 30. Juni 2020 nach 2 Jahren bei Netflix aus dem Programm.

Ein paar Tage habt ihr noch Zeit die 50 Episoden nachzuholen, denn Bates Motel ist eine derder letzten 10 Jahre, die ihr nicht verpasst haben solltet.Und keine Sorge, es gibt noch andere Möglichkeiten Bates Motel nach dem Netflix-Rauswurf zu streamen.





Nur noch kurz bei Netflix- Warum lohnt sich die Horror-Serie Bates Motel?

2013 war ein großartiges Jahr für Horrorfans, denn gleich drei ikonische Bösewichte des Genres hielten Einzug in die Serienwelt. Neben Hannibal und Dracula konnte sich Bates Motel mit 5 Staffel mit insgesamt 50 Episoden am längsten durchschlagen. Wer ein simples Prequel zu Alfred Hitchcocks Slasher-Großvater Psycho von 1960 oder der Romanvorlage von Robert Bloch erwartete, wird schnell überrascht.

Zu Beginn scheint Bates Motel in den 50er Jahren angesiedelt zu sein, bis eine der Figuren ihr Smartphone zückte. Bereits von der ersten Folge an ist also klar, dass Bates Motel einige Überraschungen für die Zuschauer parat halten wird. Dreh und Angelpunkt der Serie ist die toxischer Beziehung und gegensätzlichen Abhängigkeit zweier gequälter und traumatisierter Menschen, zwischen Norman (Freddie Highmore) und seiner Mutter Norma Bates (Vera Farmiga).

Hier könnt ihr den Trailer zu Bates Motel anschauen:

Bates Hotel - Trailer (English)

Im Verlauf der 5 Staffeln versinkt Normans psychischer Zustand zunehmend in einen Strudel aus Wahnsinn und Gewalt, der nicht nur den sympathischen Motel-Angestellten fragen lässt, was Realität und was albtraumhafte Einbildung ist. Zugegeben: Bates Motel ist nicht immer spannend und uninteressante Handlungsstränge, wie der generische Teenie-Drogen-Plot um Normans Halbbruder Dylan (Max Thieriot) können zur Qual werden.



Aber das Warten lohnt sich auf jeden Fall, wenn der Psycho-Horror in Staffel 4 komplett eskaliert und sich das tragische Endgame zu erkennen gibt. Auch zuvor begeistert Bates Motel schon mit der komplexen Mutter-Sohn-Beziehung, die von Highmore und Farmiga hervorragend und aufwühlend zum Leben erweckt wird.

© A&E Norma und Norman in Bates Motel

Wenn ihr Bates Motel schon einmal aufgegeben habt, dann kann ich euch nur empfehlen, den Rest schnell nachzuholen. Denn Staffel 5 ist ein Highlight des Horrorgenres, in dem nicht nur das Prequel mit den Geschehnissen der Vorlage kollidiert, sondern auch die Erwartungen an jene ikonische Duschszene komplett unterwandert. Allein für diese Sequenz haben sich die 5 Staffeln gelohnt.

Bates Motel im Stream: Wo ihr die Serie außerhalb von Netflix schauen könnt

Noch bis zum 30. Juni 2020 könnt ihr Bates Motel bei Netflix schauen. Wenn der Binge von 50 Folgen bis dahin etwas zu knapp bemessen ist, könnt ihr die Horrorserie aber noch bei weiteren Streamingdiensten finden:

Die komplette Serie gibt es bei Sky Ticket* zu streamen.

zu streamen. Auch bei Joyn+ * findet ihr alle 5 Staffeln

findet ihr alle 5 Staffeln Wenn ihr ein Abo bei TVNOW habt, findet ihr dort die Staffeln 1 bis 4

