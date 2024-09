Schockierendes Horror-Meisterwerk bei Amazon Prime: Nur wenige halten diesen Psycho-Trip bis ans Ende aus

Dieser Horror-Film geht unter die Haut: Auf Amazon Prime Video könnt ihr den schockierendsten Psycho-Trip unserer Zeit sehen. Nichts für schwache Nerven.

So einen Film wie Hereditary – Das Vermächtnis habt ihr noch nicht gesehen. Diese Mischung aus Horror-Thriller und Psycho-Drama zieht und zerrt an euren Nerven – und das erstaunlicherweise ohne unnötige Gewalteinlagen. Das Grauen geht viel tiefer und revolutioniert das viel beschworene Spukhaus im Horror-Genre.

Seht den Schocker jetzt auf Amazon Prime.

Horror-Schocker bei Amazon Prime: Darum geht’s in der richtig harten Psycho-Tortur Hereditary

Als ihre Großmutter verstirbt, verfällt die erwachsene Annie (Toni Collette) in schwere Depressionen. Ihr Ehemann Steve (Gabriel Byrne) versucht sein Bestes, sie aufzumuntern und die Familie mit zwei Kindern, Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro), bei Laune zu halten. Weitere tragische Ereignisse verkomplizieren seine Bestrebungen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Hereditary schauen:

Hereditary - Trailer 2 (Deutsch) HD

Hereditary hält, was sein Titel verspricht. Der Film von Midsommar-Regisseur Ari Aster baut seinen Horror über Traumata in der Familie auf. Nach dem Tod der Großmutter dringen mehr und mehr verdrängte Dinge aus der Vergangenheit an die Oberfläche. Der friedliche Alltag im abgelegenen Haus von Annies Familie zerbricht. Fortan regiert eine zerreißende Ungemütlichkeit das vermeintliche Idyll in der Natur.

Während Annie ihre Trauer verarbeitet, will die Familie so gut es geht ein normales Leben aufrechterhalten. Doch das klappt nicht. Selbsthilfegruppen, Séancen und ein gebasteltes Miniaturhaus sollen helfen. Besonders das Miniaturhaus ist ein Schlüssel zu dem Film: Schaut ihr genau hin, seht ihr in der kleineren Version des Hauses viel mehr als in der größeren vor sich geht.



Jetzt bei Amazon Prime streamen: Der Horror von Hereditary steckt in Optik und Musik

Das Familiendrama erzählt von einem generationalen Trauma. Der eigentliche Horror entsteht durch die betörende Musik. Dunkle Bilder und sehr plötzliche Schockmomente leiten neue tragische Ereignisse ein. Hier kann man sich keine Sekunde lang zurücklehnen und entspannen. Der Schock wartet hinter jeder Tür, in jeder Zimmerecke und nach dem nächsten Straßenschild. Hütet euch vor dem Pfosten!

Vieles aus Hereditary kennen Horror-Zuschauer:innen bereits in- und auswendig: Spukhäuser, laute Schreie und Angstsituationen. Hereditary stoppt aber nicht damit, diese Dinge einfach nochmal so zu zeigen wie zum Beispiel Tanz der Teufel. Ari Aster kombiniert alle Elemente innovativ miteinander und kreaiert einen Film, der euch richtig zu schaffen macht. So ein Horrorerlebnis hattet ihr noch nicht. Außer ihr kennt seinen Nachfolger Midsommar, der ebenso nervenaufreibend ist.

Hereditary ist einer der innovativsten Horror-Filme der letzten zehn Jahre. Lasst ihn euch auf keinen Fall entgehen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.