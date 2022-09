Schon wieder ein Game of Thrones-Fehler: House of the Dragon blamiert sich mit Folge 3

Game of Thrones ist mehrfach durch peinliche Fehler aufgefallen. Jetzt hat es auch die neue Prequel-Serie House of the Dragon schon nach 3 Folgen erwischt.

Jeder Game of Thrones-Fan dürfte sich immer noch an den legendären Kaffeebecher erinnern, der als Fehler in der vierten Folge von Staffel 8 im Bild auftauchte. Bei einer solchen Mega-Produktion kann es schon mal passieren, dass winzige Details unbeabsichtigt durchrutschen.

Bei der Ausstrahlung der dritten Folge des neuen Game of Thrones-Ablegers House of the Dragon haben Fans jetzt wieder einen neuen Fehler entdeckt.

Schaut hier noch Yves' Video-Recap zur 2. Folge House of the Dragon:

Ich bin wieder im Game of Thrones HYPE! | House of the Dragon Folge 2 Recap

Fans entdecken grünen CGI-Handschuh in House of the Dragon Folge 3

Die dritte Folge der Prequel-Serie handelt unter anderem davon, dass König Viserys durch eine schwere Krankheit einige seiner Finger verloren hat. Dargestellt wird dieser Effekt durch einen speziellen Greenscreen-Handschuh, den Darsteller Paddy Considine dafür trägt.

Ein aufmerksamer Game of Thrones-Fan hat in der Episode laut Comic Book einen Moment entdeckt, in dem Teile des Handschuhs noch zu sehen sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bisher waren es vor allem Kleinigkeiten, die bei Game of Thrones plötzlich im Bild gelandet sind. Nach dem Kaffeebecher war im Serienfinale zum Beispiel auch noch eine Wasserflasche zu sehen.

Von dem übersehenen Teil des Greenscreen-Handschuhs könnt ihr euch direkt selbst überzeugen. Die 3. Folge House of the Dragon, in der es einen Zeitsprung von drei Jahren gibt, steht wie jeden Montag beim Streaming-Dienst WOW * zum Abruf bereit.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von dem neuen Fehler in House of the Dragon?