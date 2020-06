Sci-Fi bei Amazon: Interstellar und mehr als Blu-ray-Schnäppchen im Angebot

Vier Blu-rays für 30 Euro: Bei Amazon warten Schnäppchen auf euch. Vor allem Nolan- und Sci-Fi-Fans kommen auf ihre Kosten. Seht hier die Angebote.

Für Filmfans gibt es bei Amazon gerade viele Blu-rays günstiger abzugreifen. Vor allem Liebhaberinnen von DC, Christopher Nolan und Science-Fiction bieten sich gute Gelegenheiten für Schnäppchen. Beim Online-Händler läuft seit heute die 4-für-30 Euro-Aktion. Ihr sucht euch also innerhalb der Aktion 4 Filme aus, für die ihr den Pauschalbetrag von 30 Euro bezahlt.

Blu-rays bei Amazon: Science-Fiction, Nolan, DC und mehr

Die Aktion deckt sämtliche Genres ab, beim ersten Durchstöbern der Angebotsseiten fällt aber doch ein Gewicht aufseiten von Sci-Fi und Superhelden auf. Vor dem Start von Nolans nächstem Streich Tenet könnt ihr euch etwa mit älteren Werken des Regisseurs eindecken.

Vor Tenet: Nolan-Filme im Angebot

Sci-Fi-Filme bei Amazon im Angebot

DC-Filme bei Amazon im Angebot

Das ist noch längst nicht alles. Auf der Angebotsseite findet ihr etwa auch John Wick, Jurassic World 2, Creed, Detective Pikachu, Bumblebee, Annabelle und auch das ist eher ein Vorgeschmack.

