Sci-Fi-Blockbuster bohrt im Hirn von Tom Holland: Schaut den ersten mysteriösen Trailer

Nachdem Chaos Walking lange in der Produktion war, ist jetzt der erste Trailer der neuen Science-Fiction-Hoffnung da, die Stars wie Tom Holland und Daisy Ridley in der Jugendbuchverfilmung auffährt.

Chaos Walking startet am 4. Februar 2021 in den deutschen Kinos und nachdem wir schon über zwei Jahre auf Lebenszeichen dieses immer wieder verzögerten Films warten, stürzt uns nun endlich ein ersten Trailer mit Tom Holland und Daisy Ridley mitten hinein in die außergewöhnliche Science-Fiction-Welt.



Erster Trailer zum Science-Fiction-Film Chaos Walking

Die Besonderheit des Sci-Fi-Films Chaos Walking besteht nicht nur darin, dass er auf einem fernen Planeten angesiedelt ist, auf dem es nach einem verheerenden Virus nur noch männliche Siedler zu geben scheint.

Nein, was Chaos Walking ausmacht, ist, dass alle die Gedanken der anderen hören können, den sogenannten "Lärm", und zwar ausnahmslos alle vom Bürgermeister bis zum Hund. Zumindest bis mit Viola (Daisy Ridley) plötzlich eine Frau auftaucht, um die herum Stille herrscht.

Im ersten Chaos Walking-Trailer bekommt ihr einen Eindruck davon:

Chaos Walking - Trailer (English) HD

Dass im Film dieser zuweilen schizophren wirkende Gedankenfluss auch visuell dargestellt wird, zeigt das Video mit der farblich wabernden "Blase", die uns Einblicke in den Kopf der Hauptfigur Todd Hewitt (Tom Holland) gibt. Als Jugendlicher, der kurz vor dem Erwachsenwerden steht, muss er die Flucht antreten, um einer möglichen Verschwörung auf die Spur zu kommen.



Der Film basiert dabei auf dem ersten Jugendbuch der Chaos-Walking-Trilogie * (New World 1: Die Flucht) von Autor Patrick Ness (Sieben Minuten nach Mitternacht).

Neben Tom Holland und Daisy Ridley: Chaos Walking punktet mit Star-Besetzung

Nach Jugend-Sci-Fi-Franchises wie Die Bestimmung - Divergent eröffnet Chaos Walking eine neue spannende Welt mit Sequel-Potenzial. Auch die Besetzung warten mit ein paar großen Namen auf. (Da der Großteil der Dreharbeiten bereits 2017/18 stattfand, sehen manche von ihnen jünger aus als heute.)

© Lionsgate Chaos Walking: Tom Holland & Daisy Ridley auf der Sci-Fi-Flucht

Regisseur Doug Liman (Edge of Tomorrow) konnte neben den Spider-Man und Star Wars-Jungstars Tom Holland und Daisy Ridley weitere namhafte Darsteller vor die Kamera locken: Mads Mikkelsen ist nicht nur die potenzielle Grindelwald-Neubesetzung sondern hier auch der zwielichtige Bürgermeister von Todds Heimatstadt Prentisstown.

Außerdem haben Cynthia Erivo, Kurt Sutter, David Oyelowo, Demián Bichir und Nick Jonas größere Rollen und werden Chaos Walking als Sci-Fi-Abenteuer hörbar mit ihren Gedanken bereichern.

© Lionsgate Chaos Walking: Mads Mikkelsen als Mayor Prentiss

Wenn bei den Kinostarts alles so bleibt wie es ist, was sich momentan natürlich schnell ändern kann, entführt uns Chaos Walking am 4. Februar 2021 auf ferne Planeten.

