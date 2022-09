Ab September weg von Netflix: Sci-Fi-Highlights, Horror-Meisterwerke und einer der größten Kultfilme aller Zeiten

Noch im September 2022 verschwinden viele gute Filme von Netflix. Dazu gehört ein Horror-Klassiker, einer der bekanntesten Kult-Filme und mehrere Sci-Fi-Kracher.

Netflix wirft auch im September wieder jede Menge Film-Highlights aus dem Programm. Gerade Fans der Sci-Fi- und Horror-Genres werden sich für einige Beispiele sputen müssen. Außerdem wirft der Streamer einen der größten Kult-Kracher überhaupt aus dem Programm.

Netflix-Rauswurf im September: Fans von Horror und Sci-Fi- müssen sich beeilen

Wer düstere Dystopien liebt, verliert gleich zwei großartige Werke. Zum einen verschwindet am 14. September 2022 der Anime-Klassiker Akira, den jeder Fan des Cyberpunk-Genres einfach gesehen haben muss. Am folgenden Tag verlässt auch Snowpiercer den Streamer. Der packende Sci-Fi-Thriller von Meisterregisseur Joon-ho Bong (Parasite) dreht sich um die Reste der Menschheit, die in einem Zug die endzeitliche Eiswüste durchqueren.

Auch Horror-Fans sollten sich beeilen. Am 30. September 2022 verlässt Shining von Regie-Legende Stanley Kubrick (Full Metal Jacket) das Angebot. Die Adaption einer Buchvorlage von Stephen King gilt vielen als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Beinahe noch größeren Status genießt in der Filmgeschichte Fight Club, dessen kultische Verehrung von vielen Fans nicht überschätzt werden kann. Der Film verlässt Netflix zum gleichen Datum.

Alle Filme, die Netflix im September 2022 verlassen

Ab dem 7. September

Apaches

Ab dem 8. September

Ab dem 14. September

Ab dem 15. September

Snowpiercer

Ab dem 17. September

Ab dem 19. September

Ab dem 22. September

Die Wolf-Gäng

John Wick: Kapitel 3

Ab dem 23. September

El bar - Frühstück mit Leiche

Ab dem 28. September

Ab dem 29. September

Ab dem 30. September

Die besten Streaming-Filme 2022 bei Netflix, Disney+ und Co.

In der neusten Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber blicken wir zurück auf die bisherigen Streaming-Filme des Jahres. Netflix, Disney+ und Co. haben sich gegenseitig überboten mit aufwendigen Produktionen. Doch welche der Filme sind wirklich gelungen? Im Podcast reden wir über unsere Top 10 der besten Streaming-Filme 2022.

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Filme wollt ihr unbedingt noch schnell nachholen?