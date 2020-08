Sci-Fi-Nachschub bei Netflix: Gewaltiger Serien-Mix aus Der Marsianer und Interstellar

Der Trailer zur Science-Fiction-Serie Away zieht sämtliche Register bekannter Space-Filme wie Der Marsianer. Der Start der ersten Staffel mit Hilary Swank steht kurz bevor.

Der Trailer zu Away ist wuchtig, emotional und wunderschön, auch wenn er hier und da ein bisschen dick aufträgt. Bei diesen Space-Themen sind die Gefühle einfach immer ein wenig größer als ich echten Leben.

Denn in der neuen Netflix-Serie reist Hilary Swank zum Mars als Teil einer Crew aus Pionieren, die die erste bemannte Mission zu dem fernen Planeten bilden. Seht hier den deutschen Trailer zu Away. Oben ist der englische eingebunden.

Sci-Fi-Serie Away bei Netflix: Der emotionale Trailer mit Hillary Swank

Away - S01 Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Bald bei Netflix: Sci-Fi-Mischung aus Der Marsianer und Interstellar

Thematisch erinnert Away an zwei der erfolgreichsten und beliebtesten Space-Filme des letzten Jahrzehnts. In Der Marsianer verfolgen wir ebenfalls ein möglichst realistisch nachgestelltes Mars-Mission-Szenario, in dem der Forscherdrang letztlich auf das Grundsätzlichste zurückfällt: Die Rettung eines Menschenlebens.

In der emotionalen Komponente leiht Away viel von Interstellar aus. In Christopher Nolans philosophischem Science-Fiction-Blockbuster sieht Matthew McConaughey seine ihm verbliebene Zeit als Familienvater rasend dahinschrumpfen. Der Film stellt die Rettung der Spezies Mensch die kleinste Zelle der Gesellschaft gegenüber, die Familie. Einen ähnlichen Konflikt etabliert im Trailer auch Away.

Einer Inhaltsangabe von Netflix zufolge verlässt Swanks Figur ihren Mann (Josh Charles) und ihre Teenager-Tochter (Talitha Bateman) in "einem Moment, in dem beide sie am meisten bräuchten."

Wann startet Away bei Netflix?

Am 4. September dieses Jahres geht es schon los.

