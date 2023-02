ProSieben zeigt Fast & Furious 10 und einen der meisterwarteten Blockbuster 2023: Sender schließt Mega-Deal ab

ProSieben hat mit NBCUniversal einen Deal abgeschlossen. Fast & Furious 10, der neueste Jurassic Park und eines der größten Highlights 2023 werden demnach ihre TV-Premiere beim Sender feiern.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe erweitert ihre Serien- und Filmpakete um einige der bedeutendsten kommenden Filme und Serien. Nach Absprachen mit Sony und MGM hat sich das Unternehmen auch an Produktionen von NBCUniversal die Rechte gesichert. Damit werden die Sender exklusiv Blockbuster wie Fast & Furious 10, Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter und Oppenheimer zeigen können.

ProSieben wird mit Fast & Furious 10 und Jurassic Park zum Blockbuster-König

Das berichtet Blickpunkt:Film . Demzufolge handelt es sich um ein Exklusivpaket, in dem unter anderem folgende Blockbuster enthalten sind:

Zum ersten Mal bei einem Vertrag mit einem Major-Studio können wir flexibel entscheiden, in welcher Reihenfolge wir die starken Inhalte ausspielen - ob zuerst im linearen TV, im AVoD- oder im SVoD-Bereich auf Joyn.

Dabei muss die AusstrahlungHenrik Pabst, Chef der ProSieben-Mutterfirma Seven.One Entertainment, erklärte:

Mit dem Deal positioniert sich ProSiebenSat.1 demnach nicht nur weiterhin als die größte Blockbuster-Sendergruppe in Deutschland, sondern baut sein Streaming-Angebot mit einigen der größten kommenden Filmtitel aus. Gerade die Erweiterung des an Bedeutung gewinnenden AVoD-Markts (Advertising-based Video on Demand, dt. etwa: werbefinanziertes Streaming) gegenüber dem DVoD-Angebot (Subscription-based VoD, Abo-finanziertes Streaming) ist ein zeitgemäßer Schritt.

