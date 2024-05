Sci-Fi-Serie, auf die Fans seit 5 Jahren warten: Erster Trailer zu Dune: Prophecy enthüllt epische Vorgeschichte und Starttermin

Gerade hat Dune 2 erst im Kino begeistert, da steht die Prequel-Serie Dune: Prophecy in den Startlöchern. Der erste Trailer nimmt uns mit zu den Anfängen der Bene Gesserit.

Noch bevor Denis Villeneuve seinen ersten Dune-Film auf die große Kinoleinwand brachte, wurden umfangreiche Pläne gemacht, um die epische Sci-Fi-Welt von Frank Herbert für das Bewegtbild weiter auszubauen. So sicherten sich Warner und HBO die Rechte am Stoff für eine Prequel-Serie namens Dune: Prophecy, die etwa 10.000 Jahre vor den Ereignissen aus Dune und Dune: Part Two spielt. Nach fünf Jahren des Wartens wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht ‒ und mit ihm ein Starttermin.

Seht hier den Teaser zu Dune: Prophecy:

Dune: Prophecy - S01 Teaser (English) HD

Sci-Fi-Serie Dune: Prophecy kommt nach 5 Jahren wirklich

Etwa 10.000 Jahre vor den Ereignissen um Paul Atreides (Timothée Chalamet) schließen sich zwei Harkonnen-Schwestern zusammen, um sich gegen die dunklen Mächte der Galaxis zur Wehr zu setzen. Gemeinsam gründen sie die Schwesternschaft der Bene Gesserit, die über geistige Stärke und gezielte Manipulation beginnen, Blutlinien zu kreuzen, um eines Tages einen Messias mit einzigartigen Kräften zu erschaffen.

Die Serie basiert lose auf dem Roman Der Thron des Wüstenplaneten, der von Kevin J. Anderson und Frank Herberts Sohn Brian Herbert geschrieben wurde. In der Serie werden Emily Watson und Olivia Williams die Hauptrollen der beiden Harkonnen-Schwestern Valya und Tula übernehmen. Weiterhin sind in der Sci-Fi-Serie unter anderem Jodhi May, Mark Strong und Tabu zu sehen.

Wann kommt Dune: Prophecy?

Der erste Teaser-Trailer zu Dune: Prophecy kündigt den Start der Serie im Herbst 2024 an. Da HBO- beziehungsweise Max-Produktionen hierzulande häufig bei Sky und WOW landen, ist ein ähnlicher Starttermin bei Sky Deutschland wahrscheinlich.