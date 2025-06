Sein Kostüm wog 40 Kilo: Gerard Butler ging für aktuellen Fantasy-Überflieger durch "die Hölle"

Gerard Butler musste bei den Dreharbeiten zu Drachenzähmen leicht gemacht einiges über sich ergehen lassen. Für ihn soll es das aber wert gewesen sein undder Erfolg des Fantasy-Hits gibt ihm recht.

Die Realfilm-Version des Animations-Erfolgs Drachenzähmen leicht gemacht ist seit Kurzem in Deutschland in den Kinos zu sehen und bricht bereits Rekorde. Während der Arbeit an der Neuauflage hat Gerard Butler nicht nur regelmäßig Eisbäder genommen, sondern auch sonst ordentlich gelitten. Für ihn sei es "die Hölle" gewesen, aber auch lohnenswert.

Darum waren die Drachenzähmen leicht gemacht-Dreharbeiten für Gerard Butler "die Hölle"

Für Drachenzähmen leicht gemacht schlüpft Gerard Butler erneut in die Rolle des Wikinger-Vaters Haudrauf, den er bereits im Original gesprochen hat. "Schlüpfen" trifft die Sache aber wohl nicht genau, wie der Schauspieler Anfang des Jahres in einem Interview mit Entertainment Tonight verraten hat.

Insbesondere das Kostüm und die Maske haben dem Star schwer zu schaffen gemacht. Auf die Frage nach dem mächtigen Bart Haudraufs (den ihr unter anderem hier im Drachenzähmen-Trailer bewundern könnt) und ob es sein eigener gewesen sei, antwortet Gerard Butler Folgendes:

Nein! Es war die Hölle. Stunden jeden Tag und dann noch einmal eine ganze Stunde, nur um in das Kostüm zu kommen.

In einem anderen Interview mit Collider hatte der Schauspieler bereits letzten November über sein Kostüm geklagt. Es seien sieben dicke Schichten gewesen, die um die 40 Kilo gewogen und ihn vor allem stark zum Schwitzen gebracht hätten.

Es hat sich gelohnt: All die Mühen haben sich für Gerard Butler aber schon lange vor dem Kinostart des Films ausgezahlt, wie er bei Entertainment Tonight erklärt. Er habe sich beim Drehen der Animationsfilme nämlich immer gefragt, wie es wohl wäre, wirklich in dieser Welt zu leben.

Unser Filmcheck von Drachenzähmen leicht gemacht: Lohnt sich das Fantasy-Remake?

Genau diese Illusion sei ihm jetzt durch die Dreharbeiten an der Realfilm-Version von Drachenzähmen leicht gemacht ermöglicht worden:

Wie wäre es, tatsächlich diese Größe zu haben? Dieser Charakter zu sein und zu leben? Weil für mich ist eine der großartigsten Sachen daran, Schauspieler zu sein, wirklich in diesen anderen Welten leben zu können, aber das tut man natürlich nicht, wenn es animiert ist.



Aber jetzt haben sie die Live-Action-Version gemacht und plötzlich ist man in diesen Arenen und man ist in diesem Wikingerdorf.

Drachenzähmen leicht gemacht ist mit seinen drei Teilen und Einnahmen von über 1,6 Milliarden US-Dollar die finanziell erfolgreichste Film-Reihe, an der Gerard Butler bisher mitgewirkt hat. Durch die Neuauflage kommen nochmal ein paar Millionen dazu.