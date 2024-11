Sie hat Marvel und Star Wars durchgespielt: Jetzt ist sie im neuen Christopher Nolan-Film

Der Cast von Christoher Nolans nächster Regiearbeit wächst weiter. Nun schließt sich eine Schauspielerin an, die wir zuletzt in zwei herausragenden Science-Fiction-Filmen im Kino gesehen haben.

Wird es ein historisch angehauchter Vampir-Horror-Film oder doch ein Sci-Fi-Action-Thriller mit Helikoptern? Ausgehend von den jüngsten Informationen stimmt keine der Loglines, die aktuell zum neuen Christopher Nolan-Film die Runde machen. Dafür steht die nächste Schauspielerin fest, die sich dem Cast anschließt.

Lupita Nyong'o ist der jüngste Neuzugang im neuen Nolan-Blockbuster und das insgesamt fünfte Cast-Mitglied, das bekannt ist. Welche Rolle sie in dem geheimnisvollen Projekt des Oppenheimer-Regisseurs spielt, konnte der Hollywood Reporter , von dem die Nachricht stammt, nicht in Erfahrung bringen. Nyong'o ist auf alle Fälle ein neues Gesicht im Nolan-Kosmos.

Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o spielt nach Marvel und Star Wars im neuen Nolan mit

Seit über 15 Jahren steht Nyong'o vor der Kamera. Ihren großen Durchbruch feierte sie 2013 im Zuge von 12 Years a Slave. Für ihre starke Darbietung in dem Historiendrama erhielt sie den Oscar als Beste Nebendarstellerin. Danach folgt der Sprung in zwei der größten Franchises Hollywoods: Star Wars und Marvel.

In der weit entfernten Galaxis verkörperte sie die weise Maz Kanata in der Sequel-Trilogie. Im Marvel Cinematic Universe stellte sie sich als Nakia im ersten Black Panther-Film vor und tauchte auch in dessen Fortsetzung auf. Besonders beeindruckend war ihre doppelte Lead-Performance in dem schaurigen Mystery-Kracher Wir.

Erst dieses Jahr sorgte Nyong'o mit zwei Sci-Fi-Filmen für Aufsehen. Zuerst wäre da der packende Horror-Thriller A Quiet Place: Tag Eins, in dem sie kaum ein Wort spricht und trotzdem 99 Minuten lang in den Bann zieht. In dem animierten Abenteuer Der wilde Roboter spricht sie dafür umso mehr: Sie leiht der Titelfigur ihre Stimme.

Fortan bereichert sie das Ensemble von Nolans neuem Film, das sich aus vier weiteren Namen zusammensetzt: Anne Hathaway, Matt Damon, Tom Holland und Zendaya. Laut dem gut vernetzten Hollywood-Insider Jeff Sneider soll Zendayas Auftritt in dem Film aber nur ein paar Minuten lang sein. Offiziell bestätigt ist das bisher nicht.

Wann startet der neue Christopher Nolan-Film im Kino?

Da aktuell der Casting-Prozess läuft und die Dreharbeiten erst Anfang 2025 starten, müssen wir uns noch einige Zeit gedulden, bis der neue Nolan ins Kino kommt. In Deutschland hat Universal den 16. Juli 2026 als Kinostart ins Auge gefasst.