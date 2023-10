Sie hat über 6 Milliarden eingespielt: Eine der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten mit 6 Filmen erscheint erstmals komplett in einer 4K-Box

Vor 30 Jahren sahen Zuschauer zum ersten Mal, wie es aussieht, wenn Dinosaurier in einem Freizeitpark gehalten werden. Klar, dass nach dem riesigen Erfolg von Jurassic Park weitere Filme produziert wurden. Inzwischen umfasst die Reihe 6 Filme und die erscheinen erstmals in einer 4K-Box.

Alles begann 1990 mit dem Roman DinoPark von Michael Crichton. Der wissenschaftlich interessierte Schriftsteller malte sich aus, wie eine Welt aussehen würde, wenn man Dinosaurier mithilfe von DNA klonen könnte. Das wissenschaftliche und wirtschaftliche Interesse des Menschen kollidiert dabei mit der unkontrollierbaren Natur und so nimmt das Chaos seinen Lauf. Regisseur Steven Spielberg verfilmte mit Jurassic Park den Romanstoff und ein Dino-Hype brach aus, der bislang sechs Filme umfasst.

Erstmals sind alle Jurassic Park und Jurassic World Filme in 4K in einer Box erhältlich. Erscheinungstermin ist der 12. Oktober, doch ihr könnt sie bereits vorbestellen.

Alle sechs Jurassic Park Filme in 4K auf Amazon Deal Zum Deal

Die Box ist außerdem auf Blu-ray * und auf DVD * erhältlich.

4 von 6 Filmen knackten die Milliardenmarke

Das Sci-Fi-Franchise besteht aus jeweils zwei Trilogien. Die Jurassic Park-Reihe wurde von 1993 bis 2001 produziert. Der erste Teil knackte die Milliardenmarke, dann fielen die Zahlen ab. Teil 2: Vergessene Welt: Jurassic Park, welcher ebenfalls auf einem Michael-Crichton-Roman basiert, konnte noch Einnahmen von über 600 Millionen US-Dollar verzeichnen. Jurassic Park III reduzierte die Einnahmen dann aber noch mal um die Hälfte. Vielleicht legte man deshalb die Reihe erstmal auf Eis.

Erst vierzehn Jahre später wagte man sich wieder an den Dino-Stoff und so katapultierte man die Handlung von den 90ern ins Jahr 2015, mit einem deutlich futuristischeren Dinopark. Jurassic World ist mit fast 1,7 Milliarden der erfolgreichste Film der Reihe. Und obwohl auf verschiedenen Filmportalen die Bewertungen mit jedem Teil negativer wurden, konnten auch die folgenden zwei Jurassic World Filme die Milliardenmarke knacken.

Das macht Jurassic Park so besonders

Zunächst einmal hat Jurassic Park ein spannendes Setting: Eine zooähnliche Anlage auf einer Insel, in der statt Wildtieren gigantische Dinosaurier gehalten werden. Doch was passiert, wenn diese ausbrechen und wohin soll der Mensch fliehen, wenn er auf der Insel gefangen ist? Da ist die Spannung vorprogrammiert.

Neben der Action kommen aber auch die vielschichtigen Figuren nicht zu kurz, die ihre eigenen Probleme und Sehnsüchte mitbringen, was für zusätzliche Spannung sorgt. Noch dazu kann die Reihe auf eine echte Starbesetzung zurückblicken, unter anderem spielen in einigen Filmen die Top-Schauspieler:innen Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson, Vince Vaughn, Julianne Moore, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard und Omar Sy mit.

Der Kultstatus von Jurassic Park

Jurassic Park Fans wissen, was an einer Suppenkelle oder einem Stück grünen Wackelpudding so beängstigend ist und warum es manchmal gut ist, dass am Ende nicht der Held den Gegner besiegt. Der erste Teil hat absoluten Kultstatus erreicht. Wer mehr über die spannende Produktion vom ersten Jurassic Park erfahren möchte, kann sich auf Netflix Filme - das waren unsere Kinojahre Staffel 2 Folge 3 ansehen. Hier berichten Filmschaffende von der Produktion. Vor allem geht es auch um die Verwendung von CGI, die damals noch in den Babyschuhen steckte, und wie die Technik den T-Rex zum Laufen brachte.

Jurassic World weiß um diesen Kultstatus und nimmt immer wieder Bezug auf die vorherigen Filme oder bindet Easter Eggs mit ein. Im letzten Teil Jurassic World: Ein neues Zeitalter schlüpfen sogar die Hauptdarsteller aus dem ersten Teil wieder in ihre Rollen. Das Sci-Fi-Spektakel macht einfach Spaß und kann mit der neuen 4K-Box in voller Qualität genossen werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.