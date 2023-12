So sieht es aus, wenn Ryan Reynolds wütend ist: Marvel-Star schießt gegen Fans, die seinen Film verderben

Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Deadpool 3-Spoiler. Jetzt ergreift Ryan Reynolds das Wort und wendet sich mit einer klaren Botschaft an alle Spaßverderber.

Seit dem Ende des Schauspielstreiks laufen die Dreharbeiten zu Deadpool 3 wieder auf Hochtouren. Hauptdarsteller Ryan Reynolds steht im vertrauten Superhelden-Kostüm vor der Kamera, während ihm Hugh Jackman als Wolverine Gesellschaft leistet – in gelb-blauer Kluft, die direkt einem Marvel-Comic entnommen sein könnte.

Inzwischen sind zahlreiche weitere Schnappschüsse vom Dreh im Internet gelandet. Regisseur Shawn Levy und sein Team haben sich dazu entschieden, große Teile von Deadpool 3 an echten Locations zu drehen. Ein gefundenes Fressen für Paparazzi mit Teleobjektiv. Fast jeden Tag macht ein neuer Foto-Leak die Runde.

Marvel-Fortsetzung Deadpool 3: Ryan Reynolds verteilt Fake-Spoiler mit dem Predator, Micky Mouse und Steve Urkel

In den sozialen Medien ist der Unmut vieler Fans laut zu vernehmen. Wenn das so weitergeht, kennen wir den gesamten Film, bevor überhaupt der Trailer erschienen ist. Nun meldet sich auch Reynolds zu Wort und lässt seiner Frustration – auf gewohnt ironische Weise – freien Lauf. Macht euch auf einige #DeadpoolLeaks gefasst.

Um den echten Spoilern entgegenzuwirken, postete Reynolds mehrere modifizierte Set-Bilder mit Fake-Cameos, die ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht einmal vorstellen könntet. Was ist, wenn Deadpool und Wolvie auf eines der größten Monster der Filmgeschichte treffen? Hier kommt ein kampfwütiger Predator!

Nach der Übernahme von Fox durch Disney dürfte auch nichts dagegen sprechen, wenn Micky Maus einen Abstecher in Deadpool 3 absolviert

Für besonderes Aufsehen sorgte vor ein paar Monaten ein zerbrochenes 20th Century Fox-Logo am Deadpool 3-Set. Oder war es doch der Streaming-Dienst Quibi?

Sogar die Kultfigur Steve Urkel, bekannt aus der 1990er-Jahre-Sitcom Alle unter einem Dach, hat es nach langem Hadern endlich ins Marvel Cinematic Universe geschafft.

Jetzt ist nur die Frage, ob Reynods' Einschreiten tatsächlich irgendwelche Auswirkungen hat. Nicht zuletzt ist sehr schnell zu erkennen, was ein echter Spoiler und was ein Fake-Spoiler ist. Wenn ihr euch im Kino überraschen lassen wollt, ist es vermutlich am sichersten, sämtliche Deadpool 3-Inhalte im Internet großzügig zu umschiffen.

Zum Weiterlesen: Womöglich taucht auch Taylor Swift in Deadpool 3 auf

Marvel-Fortsetzung: Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Nach dem Streik wurde der Kinostart von Deadpool 3 einmal mehr verschoben. Laut aktuellem Stand erobert die heiß erwartete Marvel-Fortsetzung ab dem 27. Juli 2024 die große Leinwand. Es handelt sich um den insgesamt 34. Film aus dem MCU.

