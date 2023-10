Vergesst Hugh Jackman: Deadpool 3 könnte Taylor Swift (!) als legendäre Marvel-Heldin ins MCU bringen

Ist Taylor Swift in Deadpool 3? Seit mehreren Wochen spekulieren Fans, dass die Sängerin in der Marvel-Fortsetzung die mächtige Mutantin Dazzler aus dem X-Men-Universum verkörpert. Was steckt dahinter?

Gerade erst ist Taylor Swifts epischer Konzertfilm The Eras Tour erschienen, da häufen sich die Hinweise auf ihren nächsten großen Leinwandauftritt. Laut Gerüchten soll sie in Deadpool 3 ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe abliefern – und zwar in der Rolle, für die sie schon vor mehreren Jahren im Gespräch war.

Taylor Swift im MCU? Das wäre einer der größten Casting-Scoups in der 15-jährigen MCU-Geschichte. Selbst Hugh Jackmans Wolverine-Rückkehr könnte da nicht mithalten. Doch was steckt hinter den Gerüchten? Welche Rolle spielt Swift in Deapdool 3? Und wird es wirklich passieren? Wir gehen all den brennenden Fragen auf den Grund.

Deadpool 3: Woher kommen die Taylor Swift-Gerüchte?

Anfang Oktober besuchte Swift ein Football-Spiel der Kansas Chiefs gegen die New York Jets, was damals vor allem in Hinblick auf ihren neuen Freund, den Football-Spieler Travis Kecle, ein popkulturelles Ereignis war. Swift kam in Begleitung einer ihrer besten Freundinnen, Blake Lively – und hier wird es spannend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Schlepptau waren nämlich auch Livelys Eheman, Ryan Reynolds, seines Zeichens der Hauptdarsteller der Deadpool-Filme. Und der brachte gleich auch noch seinen Co-Star, Hugh Jackman, und Deadpool 3-Regisseur Shawn Levy mit. Für viele Fans ein eindeutiges Zeichen: Taylor Swift muss in der Marvel-Fortsetzung sein.

Wen soll Taylor Swift in Deadpool 3 spielen?

In der Gerüchteküche wird vor allem eine Marvel-Figur mit Swift und Deadpool 3 in Verbindung gebracht: Dazzler. Die Mutantin stammt aus dem X-Men-Kosmos und verfügt über eine besondere Fähigkeit, die sie sehr mächtig macht: Sie kann jegliche Art von Schall in Lichtstrahlen verwandeln und diese auf unterschiedliche Weise einsetzen.

Es gibt sogar schon Fan-Art von Taylor Swift als Dazzler:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein spannendes Detail: Dazzler ist nicht nur eine Kämpferin, sondern auch eine talentierte Sängerin und Tänzerin. Das passt perfekt auf Swifts Profil. Und da wäre noch etwas: Bereits bei X-Men: Dark Phoenix (2019) gab es Gerüchte, dass Swift die Rolle spielen könnte, bevor Schauspielerin Halston Sage als Dazzler bestätigt wurde.

Swifts Dazzler-Casting würde dem MCU genau in die Karten spielen. Nicht zuletzt befinden wir uns mitten in der Multiverse-Saga, wo verschiedene Versionen von bekannten Figuren wie Spider-Man und Co. aufeinandertreffen. Sogar Jennifer Garners Elektra aus den Marvel-Filmen von 20th Century Fox soll in Deadpool 3 auftauchen.

Zum Weiterlesen: Wie Taylor Swift mit The Eras Tour das Kino revolutioniert

Wie realistisch ist Taylor Swifts Auftritt in Deadpool 3?

Swift hat ihre Begeisterung für das Kino in den vergangenen Jahren oft zum Ausdruck gebracht. So verwandelte sie einen ihrer besten Songs, All Too Well, in einen Kurzfilm und inszenierte mehrere aufwendige Musikvideos. Demnächst plant sie sogar, bei einem großen Spielfilm auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. Dazu kommen Gastauftritte in Filmen wie Amsterdam, Cats und Hüter der Erinnerung – The Giver.

Und ihre Deadpool-Liebe ist seit Halloween 2016 bestens dokumentiert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles scheint auf einen Taylor Swift-Auftritt in Deadpool 3 hinzudeuten. Deswegen hat The Wrap direkt beim Regisseur des Films nachgefragt. Shawn Levy ist bei seiner Antwort allerdings auf Nummer sicher gegangen:

[Die Gerüchte] sind auf jeden Fall sehr laut. Ich sage nur: 'Kein Kommentar', denn das ist ein Doppelschlag. Es hat mit Taylor [Swift] zu tun. Und es hängt mit dem MCU zusammen. Ich bin kein Dummkopf [und werde es verraten]. Ihr müsst abwarten und es selbst herausfinden.

Auch im Happy and Confused -Podcast entzog sich Levy einer konrekten Antwort:

[Das Gerücht] taucht auf alle Fälle jeden Tag in den sozialen Medien auf und das ist alles, was ich dazu sagen werde.

Ende August wurden Swift und Levy wieder zusammen in New York gesehen, was die Gerüchte nur noch weiter befeuerte. Der Scoop-Account MyTimeToShineHello will derweil erfahren haben, dass Swift tatsächlich in Deadpool 3 auftaucht, allerdings nicht in der Rolle von Dazzler. Stattdessen soll sie einen Cameo als sie selbst abliefern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Cameos kennt sich die Deadpool-Reihe bestens aus. So tauchte etwa Brad Pitt für den Bruchteil einer Sekunde als X-Force-Mitglied Vanisher im zweiten Teil auf. Wir dürfen also gespannt sein, ob und wie Taylor Swift ihren Weg ins Marvel-Universum findet.

Mit oder ohne Taylor Swift: Wann startet Deadpool 3?

Der Kinostart von Deadpool 3 ist nicht mehr so sicher wie vor ein paar Monaten noch. Eigentlich sollte der Film am 1. Mai 2024 ins Kino kommen. Aufgrund des nach wie vor anhaltenden Streiks der Schauspieler:innen in Hollywood steht die Produktion derzeit aber still. Zuletzt gab es Berichte, dass der Kinostart verschoben wird.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.