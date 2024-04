Sonntag im TV: Völlig unterschätzter Sci-Fi-Film von Steven Spielberg, der zeigt, was für ein unfassbar guter Regisseur er wirklich ist

Steven Spielberg hat vor sechs Jahren ein episches Sci-Fi-Abenteuer gedreht, über das heute kaum noch jemand spricht. Nun könnt ihr euch den Film im TV anschauen.

Wenn Steven Spielberg einen Science-Fiction-Blockbuster dreht, kann eigentlich nicht viel schieflaufen. Seit den Anfängen seiner Karriere ist er dem Genre verbunden. Mit Filmen wie Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. – Der Außerirdische schuf er zeitlose Klassiker, ganz zu schweigen von seinen Zukunftsvisionen aus den 2000ern.

Minority Report, Krieg der Welten und A.I. – Künstliche Intelligenz: Alle diese Filme tauchen immer wieder im Diskurs auf. Umso verblüffender ist es, dass Spielbergs jüngster Sci-Fi-Ausflug oft in Vergessenheit gerät. Völlig zu Unrecht: In Ready Player One beweist er, dass er nach wie vor einer der fähigsten Blockbuster-Regisseure ist.

Am Sonntagabend könnt ihr euch Ready Player One im TV anschauen.

Sci-Fi-Highlight: Steven Spielbergs Ready Player One entführt tief in die Geheimnisse der OASIS

Basierend auf der gleichnamigen Romanvorlage von Ernest Cline entführt Ready Player One ins Jahr 2045. Die Erde ist ein trostloser Ort und die Menschen flüchten sich lieber in virtuelle Welten. Für den jungen Wade Watts (Tye Sheridan) spielt sich fast sein ganzes Leben in den Räumen der OASIS ab, die er durch seine Virtual-Reality-Brille betritt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ready Player One schauen:

Ready Player One - Trailer (Deutsch) HD

Als tapferer Parzival erlebt er dort spannende Abenteuer. Doch plötzlich droht dieses Paradies korrumpiert zu werden. Der mächtige Konzern IOI unter der Führung von Nolan Sorrento (Ben Mendelsohn) hat es auf die virtuelle Welt abgesehen und versucht, sich diese nach dem Ableben ihres Schöpfers unter den Nagel zu reißen.

Was folgt, ist eine Schnitzeljagd nach drei versteckten Schlüsseln, die ihrem Finder die Kontrolle über die OASIS geben. Genauso wie in der Buchvorlage verwandelt Spielberg diese Jagd in einen aufregenden Streifzug durch die Geschichte der Popkultur. Sogar in Stanley Kubricks Horror-Meilenstein Shining steigen wir ein.

Ready Player One strotzt vor Verweisen und Referenzen. Hier schwingt sich ein King Kong durch die Gegend, ehe der Gigant aus dem All mit den Figuren in die Schlacht zieht. Das Sci-Fi-Abenteuer ist jedoch weit mehr als eine ausgelassene Easter-Egg-Party im dystopischen Setting. Vor allem ist es ein Zeugnis für Spielbergs Können.

Noch mehr Sci-Fi: Francis Ford Coppolas Megalopolis läuft in Cannes

Mit Ready Player One hat Steven Spielberg ein mitreißendes Sci-Fi-Abenteuer voller digitaler Welten geschaffen

Mühelos bewegt er sich durch die verschiedenen Welten, ohne dass sein Film an Gewicht verliert. Seine Inszenierung wirkt verspielt und dennoch schnörkellos. Eine mitreißende Bewegung folgt auf die andere, besonders, wenn wir durch die OASIS taumeln – ein Ort, der sich selbst ständig in Bewegung befindet und neue Geheimnisse offenbart.

Warner Bros. Ready Player One

Ready Player One fängt am ehesten das entfesselte Abenteuergefühl von Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn ein, bei dem Spielberg massiv mit digitalen Welten und der Motion-Capture-Technologie gearbeitet hat. Dabei wird jegliche Regung der Schauspielenden getrackt und in den Computer übertragen.

Auch bei den schwindelerregenden OASIS-Szenen hat Spielberg intensiv Gebrauch von vom Motion-Capture-Verfahren gemacht. Im Gegensatz zu vielen anderen Regie-Kolleg:innen ging ihm jedoch nie das Gespür für die filmischen Räume und wie sich die Figuren darin bewegen verloren. Ready Player One ist eine rasante Achterbahnfahrt.

Zum Weiterlesen:

Sci-Fi-Action: Wann läuft Ready Player One im TV?

Ready Player One läuft am 14. April 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt am 19. April 2024 um 22:35 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Streaming-Abo schauen.