Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter steht mit seiner neuen Netflix-Serie The Abandons in den Startlöchern. Zum Cast der potentiellen Yellowstone-Konkurrenz stößt ein alter Bekannter der Biker-Serie.

Das Western-Genre kann mit Yellowstone aktuell einen starken Vertreter in der Serienlandschaft vorweisen. Kein Wunder also, dass sich Netflix eine Scheibe davon abschneiden will und nun ebenfalls eine eigene Serie im beliebten Genres plant. So steht das Western-Epos The Abandons für den Streamer in den Startlöchern, hinter dem der Sons of Anarchy-Schöpfer Kurt Sutter als kreative Kraft steht.

Während Sutter bereits einen namenhaften Cast um Game of Thrones-Star Lena Headey und Akte X-Ikone Gillian Anderson für das Vorhaben gewinnen konnte, gibt es nun weiteren Besetzungszuwachs, der besonders Fans der Biker-Serie freuen dürfte.

Ryan Hurst stößt zum Cast des zukünftigen Yellowstone-Konkurrenten The Abandons

Wie Variety berichtet, bringt Sutter mit Ryan Hurst einen Sons of Anarchy-Alumnus für die Netflix-Serie zurück. Hurst schlüpfte im Biker-Drama in die Rolle von Opie und spielte sich im Verlauf von 54 Episoden in die Herzen zahlreicher Fans. Dazu zählen unter anderem The Walking Dead und Bates Motel zur Filmographie des Schauspielers.

FX Ryan Hurst in Sons of Anarchy

Neben Hurst wurden ebenso Michael Greyeyes (Blood Quantum), Michiel Huisman (Rebel Moon) und Toby Hemingway (The Crossing) zur Cast-Liste von The Abandons hinzugefügt. Damit werden die Vier gemeinsam mit Headey und Anderson sowie Nick Robinson (Damsel), Lucas Till (MacGyver), Clayton Cardenas (Mayans M.C.) und vielen weiteren Stars vor der Kamera stehen.

The Abandons: Komplexe Western-Familiensaga im Oregon der 1850er Jahre

Die Netflix-Serie dreht sich um diverse Familien, die ihr Manifest Destiny im Oregon der 1850er Jahre verfolgen, wo sie von wohlhabenden Mächten verdrängt werden sollen. Als verlassene Seelen schließen sie sich zu einer großen Familie zusammen und sagen ihren gegnerischen Kräften den blutigen Kampf an.

Lena Headey wird in die Rolle der Matriarchin Fiona schlüpfen, die keine eigenen Kinder zur Welt bringen konnte und stattdessen vier Waisenkinder aufnahm. Gillian Anderson wird hingegen die Matriarchin Constance Van Ness verkörpern, die das Minenvermögen ihres Mannes geerbt hat und seit dessen Tod verdoppeln konnte. Welche Rolle Ryan Hurst in der Serie innehaben wird, ist bisher nicht bekannt.



Die 1. Staffel von The Abandons wird mit zehn Episoden aufwarten. Wann die Serie bei Netflix zum Streaming bereitsteht, ist bisher noch nicht bekannt.

