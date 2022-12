Sorry, Chris Hemsworth: Die beste Thor-Geschichte des Jahres hat nichts mit Marvel zu tun

Thor: Love and Thunder stieß selbst bei eingefleischten Marvel-Fans auf Kritik. Wer sich für nordische Mythologie interessiert, wurde 2022 aber auch anderweitig fündig.

Ist Thor 4: Love and Thunder ein schlechter Film? Kommt darauf an, wen man fragt. Für die einen lieferte Taika Waititi eine angenehm bunte und quatschige Abwechslung in einem Jahr, in dem in den sozialen Medien offen über einen dritten Weltkrieg spekuliert wurde. Anderen war Thor 4 zu klamaukig und visuell uninspiriert. Gerade nach dem gefeierten Vorgänger Thor 3: Tag der Entscheidung.

Doch egal, wie man zum aktuellen MCU-Abenteuer von Chris Hemsworths Marvel-Charakter steht: Es gibt eine nordische Göttergeschichte, die 2022 frischen Wind ins popkulturelle Bild von Thor brachte. Und die hat nicht nur absolut gar nichts mit klassischen Superheld:innen zu tun, sondern kommt in Zukunft auch als Fantasy-Serie zu Amazon Prime Video – God of War.

God of War Ragnarök zeigt Thor als Säufer mit Bierbauch – und nimmt ihn trotzdem ernst

Die Geschichte des Playstation exklusiven Spiels von Santa Monica Studio dreht sich zwar primär um den griechischen Halbgott Kratos und seinen Sohn Atreus. Letzterer stellt sich allerdings als Formwandler und Gott Loki heraus, der durch seine Riesenmutter gleich mehrere wichtige Rollen bei Ragnarök spielen könnte – dem nahenden Krieg zwischen Riesen und Göttern, der den Untergang der bekannten Welt einleitet.

Sony/Santa Monica Studio Thor in God of War Ragnarök

Der mächtigste Gott von allen, Odin, sieht Atreus als möglichen Weg, seinem Schicksal zu entgehen. Also stattet er ihm und Kratos einen Besuch ab. Mit dabei ist Odins stärkster Sohn Thor, ein riesiger, rothaariger Mann mit gewaltigem Bauch, der vor allem zwei Hobbys hat: Unmengen an Alkohol trinken und anderen beweisen, dass wirklich niemand stärker ist als er.

Bierbauch? Klingt verdächtig nach dem depressiven MCU-Thor aus Avengers 4: Endgame, oder? Ja. Nur dass God of War Ragnarök ihn nicht als fetten Loser darstellt, sondern als mächtige Urgewalt, als Herrscher über den Donner, der trotzdem genug Witz und Charme hat, um den ein oder anderen Becher Met mit ihm zu trinken. Wer ein Gott ist, muss sich keine Sorgen darum machen, ob er nach irgendwelchen von Menschen erdachten Normen attraktiv ist. Wer Macht hat, kann sich seinen Gelüsten hingeben und tun, was er will. Wer so stark ist wie Thor, braucht keinen Waschbrettbauch.

Die Antithese zu Marvel: Wer düstere Göttersagen mag, kommt beim Playstation-Spiel auf seine Kosten

Tatsächlich kommt diese (rothaarige) Darstellung Thors den nordischen Göttersagen näher als Chris Hemsworths absurd attraktive Golden Retriever-Version. Macht das die eine Thor-Variante besser als die andere? Nicht zwingend. Die Geschichte, die God of War: Ragnarök um nordische Götter mit all ihrem Egoismus, ihrer Eitelkeit und ihren Weltunterwerfungsfantasien spinnt, ist aber deutlich facettenreicher, abgründiger und dadurch auch spannender als das, was Thor 4 ganz bewusst liefert. Zumindest für die, die es ein bisschen düsterer mögen. No offense, Christian Bale!

Auch The Northman mit Alexander Skarsgård dreht sich um nordische Mythologie:

The Northman - Trailer (Deutsch) HD

Polytheistische Weltanschauungen erzählen seit jeher von der Fehlbarkeit ihrer Götter und Göttinnen. Wer übermenschlich ist, ist auch übermenschlich in seinem Fehlverhalten. Jeder Streit, jede Eifersucht zieht Kreise, die über den Untergang ganzer Reiche entscheiden können. Im MCU bekommt das Ganze einen Telenovela-Charakter, weil das gesamte Marvel-Universum aus mächtigen Entitäten besteht, deren Machtverhältnisse sich ständig in Bewegung befinden. The Real Housewives of Asgard, quasi.

God of War Ragnarök hingegen zeigt eine Welt, in der der charismatische, gefährliche, durchtriebene Odin schon viel zu lange an der Macht ist und nicht nur mythische Tiere für seine Zwecke ausnutzt, sondern auch ganze Völker wie Zwerge unterwirft. Es zeigt, wie sich Göttinnen und Götter gegeneinander verschwören können und ausspielen. Wie auch die Übermenschlichen leiden können und wo ihre Macht endet. Und wie sich die Befindlichkeiten auf all jene unter ihnen auswirken. Drama-Serie statt Action-Telenovela also.

God of War kommt als Fantasy-Serie zu Amazon und spinnt die beste Story um Nordische Mythologie weiter

Sony/Santa Monica Studio Auch Teil von God of War: Freya (links) und Atreus aka Loki

Wer sich für nordische Mythologie interessiert, für den ist dieses Spiel ein Muss. Nicht nur, weil man in rund 40 Stunden Spielzeit deutlich tiefer in Asgard, Midgard und die anderen Reiche der nordischen Spielweit und ihre Bewohner:innen eintauchen kann. In den leichteren Spielmodi können sich auch Leute, die nicht regelmäßig zocken, ganz auf die komplexe Geschichte konzentrieren.

Wer keine Playstation hat, kann sich zumindest auf die angekündigte Amazonserie zum Videospiel-Franchise freuen. Als Showrunner wurde bereits Rafe Judkins (Das Rad der Zeit) bestätigt. Unterstützt wird er vom Drehbuchautoren-Duo Mark Fergus und Hawk Ostby (u.a. Iron Man, The Expanse). Zur Handlung teilte das Branchenmagazin The Hollywod Reporter:

Als seine geliebte Frau stirbt, begibt sich Kratos zusammen mit seinem entfremdeten Sohn auf eine gefährliche Reise, um ihre Asche vom höchsten Berggipfel zu verteilen, wie es ihr letzter Wunsch war. Kratos stellt schnell fest, dass sich hinter dieser Reise eine epische Aufgabe verbirgt, die die Beziehung zwischen Vater und Sohn auf die Probe stellt und Kratos dazu zwingt, mit neuen Göttern und Monstern um das Schicksal der Welt zu kämpfen.

Mitproduziert wird das Ganze nicht nur vom God of War-Spielentwickler Santa Monica Studio, sondern auch von Playstation Productions – eine ähnliche Konstellation wie bei der kommenden HBO-Adaption von The Last of Us. Zum Cast und dem Startdatum der Serie ist noch nichts bekannt. Eine Sache ist allerdings klar: Das wird groß. Und die Asgard-Sprösslinge aus dem MCU müssen sich warm anziehen.

Welche Thor-Version gefällt euch besser?