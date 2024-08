Sorry, Hugh Jackman: Das ist jetzt der Schauspieler, der seine Marvel-Rolle am längsten spielt

Mit Deadpool & Wolverine wollte Hugh Jackman seine Position an der Spitze der am längsten gespielten Marvel-Helden ausbauen. Ein überraschender Cameo lief ihm aber den Rang ab.

In X-Men – Der Film spielte Hugh Jackman erstmals Wolverine, der zur ikonischsten Superhelden-Rolle seiner Karriere werden sollte. Seit dem Blockbuster von 2000 sind 24 Jahre vergangen und Jackman war jetzt erneut als Wolverine im aktuellen Deadpool-Film zu sehen. Den Rekord als Schauspieler, der eine Marvel-Rolle am längsten gespielt hat, wurde ihm jedoch von einem anderen Star aus dem Film zunichtegemacht.

Falls ihr Deadpool & Wolverine noch nicht gesehen habt und komplett überrascht werden wollt, solltet ihr ab hier auf eigene Gefahr weiterlesen!

Wesley Snipes spielt als Blade am längsten eine Marvel-Figur

Der neue Deadpool-Teil ist nicht nur ein unterhaltsames Superhelden-Abenteuer der beiden Titelfiguren. Deadpool & Wolverine bringt auch zahlreiche vergangene Charaktere aus dem Marvel-Universum nochmal zurück. Dazu zählt auch Wesley Snipes als Blade, der den Vampirjäger erstmals 1998 in der gleichnamigen Verfilmung verkörperte.

Laut Guinness World Records ist Snipes durch seinen Blade-Auftritt in Deadpool & Wolverine jetzt offiziell der Schauspieler, der am längsten in der Filmgeschichte einen Marvel-Helden gespielt hat. Die genaue Zahl beträgt 25 Jahre und 340 Tage. Jackman hielt den Rekord zuletzt mit 24 Jahren.

Schaut hier mal wieder einen Trailer zum ersten Blade-Film:

Blade - Trailer (Deutsch)

Wesley Snipes knackt als Blade weiteren Superhelden-Rekord

Wie Guiness World Records weiter ausführt, hat der Star mit seinem Deadpool & Wolverine-Cameo einen weiteren Rekord in der Filmgeschichte geknackt. Durch die 19 Jahre und 231 Tage, die zwischen Blade: Trinity und dem neusten Deadpool-Film vergangen sind, hält Snipes jetzt auch den Rekord als Schauspieler mit der größten Lücke zwischen Marvel-Helden-Auftritten. Zuletzt knackte diese Bestmarke Alfred Molina (17 Jahre zwischen Spider-Man 2 und Spider-Man: No Way Home).

Ob Snipes die Rolle des legendären Daywalkers nochmal verkörpert, ist nicht bekannt. Im Marvel-Universum soll ein Blade-Reboot kommen, das jedoch seit Jahren in der Produktionshölle feststeckt. Snipes ist bisher nicht daran beteiligt.