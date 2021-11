Spider-Man-Rückkehr von Tobey Maguire und Andrew Garfield: Neuer Marvel-Trailer gibt eindeutigen Hinweis

Sind Tobey Maguire und Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home oder nicht? Der neue Trailer zum Marvel-Blockbuster liefert ein paar höchst verdächtige Hinweise.

Achtung, es folgen potentielle Spoiler!

Der neue Trailer zu Spider-Man: No Way Home zeigt uns eine ganze Reihe an altbekannten Bösewichten. Von Doc Ock (Alfred Molina) und Green Goblin (Willem Dafoe) haben wir bereits ein paar Bilder gesehen. Jetzt tauchen auch Electro (Jamie Foxx), Lizard (Rhys Ifans) und Sandman (Thomas Haden Church) in voller Größe auf.

Alle Black Friday-Angebote Zu Amazon Jetzt sichern

An Schurken wird es uns in Spider-Man: No Way Home nicht mangeln. Doch wie sieht es mit der Anzahl an freundlichen Spinnen aus der Nachbarschafft aus? Der Trailer wartet nur mit Tom Hollands Peter Parker auf. Wer jedoch genau hinschaut, wird ein paar deutliche Hinweise entdecken, dass er im Kampf gegen das Böse nicht allein ist.

Spider-Man: Verstecken sich Tobey Maguire und Andre Garfield im neuen No Way Home-Trailer?

Kaum wurde der neuste Einblick in Spider-Man: No Way Home veröffentlicht, haben sich die Fans auf das frische Material gestürzt und jeden einzelnen Frame analysiert. Auf Twitter, Reddit und Co. halten sie ihre Erkenntnisse fest. Am interessantesten ist die folgenden Einstellung, die aus der brasilianischen Version des Trailers stammt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tom Hollands Spidey springt in einer epischen Aufnahmen auf Sandman, Electro und Lizard zu. Wer genau hinschaut, dem dürfte etwas Merkwürdiges auffallen: Der Lizard steckt einen Schlag ein, der aus dem Nichts kommt. Offenbar wurde eine Figur digital aus dem Trailer retuschiert. Doch das ist nicht das einzige Verdächtige an der Szene.

Wenn wir uns den Bildaufbau genau anschauen, wird deutlich, dass es der Sandman auf Holland abgesehen hat. Electro und Lizard hingegen scheinen jeweils ein anderes Ziel zu verfolgen. Für alle, die die Gerüchte und Leaks rund um No Way Home auch nur am Rand verfolgt haben, dürfte klar sein, um welche Figuren es sich handelt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass im fertigen Film an der Seite von Holland Tobey Maguire und Andrew Garfield zu sehen sind. Marvel manipuliert nicht zum ersten Mal das gezeigte Bildmaterial in einem Trailer, um überraschende Auftritte zu wahren. Bei Civil War fehlte zum Beispiel Spider-Man in diversen Einstellungen vom Flughafenkampf.

Spider-Man: No Way Home startet am 15. Dezember 2021 in den Kinos.

Podcast für Marvel-Fans: Ist Loki die beste MCU-Serie?

Die neue Marvel-Serie Loki bei Disney+ verändert das Superhelden-Universum wie keine davor. Denn Loki stellt die Weichen für einen wichtigen neuen Bösewicht und die Entdeckung des Multiversums im MCU.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir darüber, was Loki für die Zukunft des Marvel-Universums bedeutet und welche Stärken und Schwächen sie hat. Außerdem steht die Frage im Raum: Ist Loki nicht nur die wichtigste, sondern auch die beste Serie im MCU?

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

v