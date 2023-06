Spider-Verse 3 kommt: Größter Marvel-Cliffhanger seit Infinity War teast Superschurken-Team, auf das wir seit 9 Jahren warten

Nach Spider-Man: Across the Spider-Verse wird der 3. Film Beyond the Spider-Verse Sonys Marvel-Trilogie abschließen. Wir verraten euch, wann es weitergeht und was euch im Sequel erwartet.

Aktuell feiern Kritik und Publikum den neusten Marvel-Film Spider-Man: Across the Spider-Verse also innovatives Multiversums-Abenteuer voller überraschender Gastauftritte. Nach einem dramatischen Cliffhanger-Ende sind aller Augen nun auf den großen Trilogie-Abschluss gerichtet:

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse startet in weniger als einem Jahr und bereitet einen dramatischen Höhepunkt vor, der sich vor Avengers: Endgame nicht verstecken muss.

Wann startet der 3. Film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse?

Ähnlich wie bei Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame war das Ende von Sonys animiertem Marvel-Abenteuer nach dem Erfolg von Spider-Man: A New Universe zunächst als Zweiteiler angekündigt worden: Across the Spider-Verse Part One und Part Two. Letztendlich erhielten Teil 2 und 3 aber doch eigene Titel, selbst wenn der Cliffhanger zwischen ihnen blieb. Doch lange müssen wir nicht auf die Auflösung warten, denn Spider-Man: Beyond the Spider-Verse startet schon am 28. März 2024 in den deutschen Kinos.

Trilogie-Abschluss: Wie geht es in der Marvel-Fortsetzung zu Across the Spider-Verse weiter?

Spider-Man: Across the Spider-Verse hat keine Post-Credit-Szene, wirft dafür aber schon vor dem Abspann viele Andeutungen aus, die euch zeigen, wie es in Teil 3 weitergehen wird (Achtung, es folgen Spoiler für Teil 2).



Sony/Marvel Spider-Man: Across the Spider-Verse

Beyond the Spider-Verse wird Miles Morales' Trilogie beenden, ein weiteres Spider-Verse-Spin-off ist aber in Planung.



Wie die Avengers: Spider-Verse 3 führt alle Spider-People zusammen

Im ersten Film Spider-Man: A New Universe bekam es Miles Morales zunächst mit Gwen, Peter B. Parker, Spider-Man Noir, Peni Parker und Spider-Ham zu tun. Across the Spider-Verse tauschte die letzten drei zugunsten der neuen Spinnen-Mitstreiter Pavitr Prabhakar, Hobie Brown und Margo Kess. Der Trilogie-Abschluss verspricht in einer Avengers-ähnlichen Aufstellung all diese Held:innen als Super-Team zusammenzuführen, um Miles in Beyond the Spider-Verse zu Hilfe zu eilen.

Marvels lang erwartete Schurken-Truppe soll Beyond the Spider-Verse heimsuchen

Im Cliffhanger-Ende landet Miles Morales fälschlicherweise in der Parallel-Dimension 42, aus der die radioaktive Spinne stammt, die versehentlich ihn biss und die damit ihre Ursprungs-Welt ohne eigenen Spider-Man zurückließ.

Hier trifft der Jugendliche sein düsteres Alter Ego als Bösewicht Prowler, wobei sein Doppelgänger, anders als er, den Vater verlor und von seinem (noch lebenden) Onkel Aaron auf die schiefe Bahn geführt wurde.

Sony Spider-Man: Across the Spider-Verse - Vulture vs. Miguel

Marvel-Fans, die genau auf die vermeldeten Nachrichten im Hintergrund hören, werden außerdem bei der Erwähnung der Schurken-Truppe der Sinister Six aufhorchen. Diese Anti-Avengers waren in Spideys Marvel-Filmen immer wieder angeteast und dann doch nicht eingeführt worden: zuletzt am Ende von The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro mit dem Green Goblin, Rhino, Vulture, Doctor Octopus, Mysterio und Kraven the Hunter.

Doch aus dem vor 9 Jahren angekündigten Film The Sinister Six wurde bisher nichts. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse will das offenbar ändern. Denn bei so vielen starken Held:innen braucht es den Gegenwind von vielen ikonischen Schurken.

Spider-Man-Finale: The Spot, tote Väter und die Frage nach wahrem Heldentum

In Spider-Man: Across the Spider-Verse lernen wir, dass Spider-Man nur zu dem Helden wird, als den wir ihn kennen, weil er einschneidende Erlebnisse durchläuft: "Kanon-Ereignisse" wie den Tod einer Vaterfigur oder den Verlust eines Polizei-Captains. Miles Morales sieht bei der Konfrontation mit Bösewicht The Spot den Tod seines bald zum Polizei-Captain beförderten Vaters voraus. Am Ende erreicht der Dimensions-reisende Kuhflecken-Schurke dessen Heimat-Welt 1610, während Miles selbst auf Erde 42 weilt.

Die große Frage ist nun: Kann Miles seinen Vater noch retten? Und noch viel wichtiger: Darf er das überhaupt, wenn das einen Riss im Universum verursachen würde? Nachdem er eine ähnliche Katastrophe durch eine nicht genehmigte Rettung schon im indischen Spider-Verse von Mumbhattan (Erde 50101) lostrat, versuchte die Spider-Society ihn im Showdown davon abzuhalten. Aber vielleicht kann er ja doch das Universum und seinen Vater retten? Oder Miles findet ein Schlupfloch wie das von Spider-Gwen, deren Polizei-Vater nicht länger gefährdet ist, weil er seinen Job als Cop an den Nagel gehängt hat? All das wird Beyond the Spider-Verse beantworten müssen.

Besser geht Multiverse nicht! Spider-Man: Across the Spider-Verse im Podcast

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe spricht Sebastian mit seinen Gästen Stefan und Björn über das Comic-Spektakel Spider-Man Across the Spider-Verse.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dabei diskutiert das Trio über die Schönheit kreativer Animationen, wie man den Erfolg des ersten Teils noch übertreffen konnte und ob es sich hier um die beste Spider-Man-Reihe überhaupt handelt. Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.