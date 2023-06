Richtig gute Marvel-Überraschung: Neuer Spider-Man-Film holt fast vergessenen MCU-Bösewicht zurück (mit dem Original-Star!)

Der neuste Spider-Man-Film Across the Spider-Verse startet heute im Kino und hat ein paar verblüffende Gast-Auftritte für Marvel-Fans im Gepäck. Einer davon ist ein lange vermisster Schurke.

Heute startet mit Spider-Man: Across the Spider-Verse die Fortsetzung zum Hit Spider-Man: A New Universe in den deutschen Kinos. Während der animierte Multiversums-Ausflug mit der gleichen visuellen Verspieltheit wie sein Vorgänger besticht, werden außerdem vor allem Marvel-Fans ein paar unerwartete Gast-Auftritte wie einen seit 6 Jahren verschollenen Bösewicht feiern. Wir erklären euch, woher ihr ihn kennt. Das bedeutet aber natürlich ab hier: Achtung, es folgen massive Spoiler!



Spider-Man-Wiedersehen: Wer ist der gefangene Prowler in Across the Spider-Verse?

Im ersten Spider-Verse-Film vor fünf Jahren entpuppte sich Miles Morales' Onkel Aaron als Superschurke Prowler und starb in den Armen seines Neffen. Doch in Spider-Man: Across the Spider-Verse reist Miles, wie der Titel schon verrät, durchs Multiversum. Und das bedeutet, es existieren nicht nur alternative Realitäten mit anderen Spinnen-Held:innen, sondern auch andere Prowler und einer davon ist Aaron Davis (Donald Glover) – mit einem Realfilm-Cameo in dem Animationsabenteuer.

In einem Käfig im Spinnen-Hauptquartier der Paralleldimensions-Wächter sitzt Donald Glovers Bösewicht und hat nicht viel zu tun, außer einen verblüffenden Gastauftritt hinzulegen. Auch wenn MCU-Fans ihn nur zwei Mal für wenige Sekunden zu Gesicht bekommen, dürften sie ihn von seinem Auftritt in Spider-Man: Homecoming (2017) wiedererkennen.

Dort wurde der kleinkriminelle Autodieb von Tom Hollands Spider-Man vor anderen Verbrechern gerettet, bei denen er Waffen kaufen wollte. Später verriet Aaron Davis ihm dann den Aufenthaltsort von Toomes/Vulture (Michael Keaton). Obwohl das MCU ihn damals als aufsteigenden potenziellen Prowler inszenierte, bekamen wir ihn danach nicht wieder zu sehen – bis jetzt, wo er allerdings seinen (nie gesehenen) Schurken-Auftritt schon wieder hinter sich hat und eingesperrt wurde. (In den Comics ist Aaron Davis übrigens Miles Morales' Onkel, weshalb er in Homecoming auch seinen Neffen erwähnt.)

Spider-Man: Across the Spider-Verse hält noch mehr Gastauftritte bereit

Donald Glovers Aaron Davis aka Prowler ist aber nicht der einzige Bekannte im neusten Spider-Man-Film. Weitere Verweise auf nicht-animierte Marvel-Filme finden sich in Across the Spider-Verse: Gleich zu Beginn fällt zum Beispiel der Name von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), der in einer anderen Spider-Man-Parallelwelt ein Multiversums-Chaos anrichtete – die Rede ist natürlich von den Ereignissen aus Spider-Man: No Way Home.

Konkret wird es außerdem mit Realfilm-Rückblenden zu Andrew Garfield und Tobey Maguire, die über den sterbenden Körpern von Captain Stacey (Denis Leary) und Onkel Ben (Cliff Robertson) aus The Amazing Spider-Man und Spider-Man das Leid anderer Spinnen-Kämpfer verdeutlichen.

Sony/Marvel Weiteres Spider-Man-Wiedersehen nach No Way Home: Tobey Maguire & Andrew Garfield

Ein zusätzliches überraschendes, "reales" Wiedersehen im Spider-Verse liefert zudem die asiatische Ladenbesitzerin aus Venom, der Tom Hardy zuletzt in Venom: Let There Be Carnage begegnete: Mrs. Chen (Peggy Lu).

Zählen wir dann noch die unzähligen Comic- und Computerspiel-Spider-Man-Überraschungen dazu, ist Across the Spider-Verse ein Fest für Cameo-Suchende, das nicht nur Animationsfilm-Fans gesehen haben sollten.

Spider-Man-Review: Across the Spider-Verse

Sehr Starker Spider-Man Film Across The Spider-Verse Review

Besser geht Multiverse nicht! Spider-Man: Across The Universe im Podcast

In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe spricht Sebastian mit seinen Gästen Stefan und Björn über das Comic-Spektakel Spider-Man Across The Universe. Dabei diskutiert das Trio über die Schönheit kreativer Animationen, wie man den Erfolg des ersten Teils noch übertreffen konnte und ob es sich hier um die beste Spider-Man-Reihe überhaupt handelt.

Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.



