Squid Game zum selber sterben: 5 (gratis) Games, in denen ihr den Netflix-Hit nachspielen könnt

Die Kapitalismuskritik meets Hunger Games-Serie Squid Game bricht gerade alle Netflix-Rekorde und Staffel 2 scheint unvermeidlich. Wer nicht länger warten möchte: In diesen größtenteils kostenlosen Games könnt ihr selbst an den tödlichen Spielen teilnehmen.

Squid Game ist nicht nur die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten, sondern erobert unsere Gesellschaft gerade ganz generell im Sturm. Es gibt Halloween-Kostüme zur Serie, diverse Fantheorien und jede Menge Hoffnung für Staffel 2, die nach allem, was wir bisher wissen, eigentlich früher oder später kommen muss.

Die südkoreanische Serie zeigt, wie hunderte hochverschuldete Menschen in lebensgefährlichen Spielen um die Hoffnung auf ein weniger auswegloses Leben kämpfen. Das klingt nicht nur nach filmischen Vorbilden wie Hunger Games und Battle Royale oder Serien wie Alice in Borderland, sondern auch verdächtig nach der idealen Voraussetzung für ein Multiplayer-Videospiel.

Warum Squid Game auf Netflix vollkommen zurecht gehyped wird:

Squid Game: Davon kann Hollywood lernen!

Kein Wunder, dass Netflix mittlerweile angekündigt hat, selbst über eine Gaming-Adaption ihres größten Serien-Hits nachzudenken. Bis der Streaming-Gigant diesen Plan in die Tat umsetzt, gibt es aber schon jede Menge andere Spiel-Alternativen für Squid Game-Fans. Und die sind größtenteils kostenlos!

1. inoffizielles Spiel zum Netflix-Hit Squid Game: Fortnite

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer noch nie von Fortnite gehört hat, ist entweder nicht viel im Internet unterwegs oder schon ziemlich lange aus dem Teenager-Alter raus. Der Shooter mit Bauelementen, in dem sich Spieler:innen online so lange bekriegen, bis nur noch eine Person übrig ist, gehört zu den erfolgreichsten Spielen unserer Zeit. Und ganz nebenbei auch zu den größten Netflix-Konkurrenten bei der jungen Zielgruppe.

Die wichtigsten Infos zu Fortnite:

für Leute, denen die bunte Optik am besten an Squid Game gefallen hat

Im Online-Modus kostenlos mit In-Game-Käufen

läuft auf: Windows, Mac, Playstation, Xbox, Nintendo Switch

Fortnite gibt Fans nicht nur die Möglichkeit, sich für echtes Geld besonders abgefahrene Charakter-Skins wie beispielsweise Timothée Chalamet aus Dune zu kaufen. Sie können auch ihre ganz eigenen Spiele im Spiel entwickeln. Spiele wie ... Squid Game. Mittlerweile gibt es mehrere Wettbewerbe aus der Netflix-Serie, die sich durch bestimmte Map-Codes in Fortnite bestreiten lassen. Darunter "Rotes Licht, Grünes Licht" und die umstrittene Glas-Brücke.

2. inoffizielles Spiel zum Netflix-Hit Squid Game: Crab Game

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Crab Game ist laut, bunt und eliminiert Spieler schneller, als sich die Spieleplattform Steam aufrufen lässt, über die ihr das Spiel kostenlos herunterladen könnt . Neben den bekannten Wettbewerben aus der Netflix-Serie, gibt es auch andere Mini-Spiele, die wahlweise gegeneinander oder in Teams absolviert werden. Crab Game ist also nicht nur ein Spiel für Squid Game-Fans, sondern auch interessant für all jene, die generell Lust auf unaufwendige, alberne Online-Spiele haben.

Die wichtigsten Infos zu Crab Game:

für Leute, die kein Problem damit haben, sich im Online-Multiplayer beleidigen zu lassen

kostenlos bei Steam

läuft auf: Windows

Auf der Live-Streaming-Plattform Twitch geht das Spiel gerade durch die Decke. Wichtig zu beachten ist allerdings: Technisch ausgereift ist Crab Game zum jetzigen Stand noch nicht. Und wer keine Energie für derbe Sprüche und Beleidigungen von anonymen Online-Trollen im Voice-Chat hat, sollte lieber mit bzw. gegen Freund:innen spielen oder sich eins der anderen Spiele auf dieser Liste vornehmen.

3. inoffizielles Spiel bzw. Spieleplattform zum Netflix-Hit Squid Game: Roblox

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Roblox ist kein Spiel im herkömmlichen Sinn, sondern eher wie ein Baukasten, der Elemente bereitstellt, mit denen User:innen ihre eigenen Spiele auf der Plattform erstellen können. Und wenig überraschend führt das aktuell auch zu jeder Menge Games, die sich an der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten orientieren.

Die wichtigsten Infos zu Roblox:

für Leute, die möglichst viel ausprobieren wollen

viele Squid Game-Spiele auf einer Plattform

kostenlos mit In-Game-Käufen

läuft auf: Windows, Max, Xbox, Android, iOS

Unter dem Suchbegriff "Squid Game" finden sich unzählige Games, die wahlweise der Spielreihenfolge der Serie folgen, einzelne Wettbewerbe des Netflix-Titels aufgreifen oder sich auf Basis von Squid Game ähnliche Spiele ausdenken. Das Gute: Zu jedem Spiel wird die Nutzer:innen-Anzahl und -wertung angezeigt. So lassen sich schnell die Titel finden, die sich wirklich lohnen.

4. inoffizielles Spiel zum Netflix-Hit Squid Game: Minecraft

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Minecraft ist neben Fortnite eins der Spiele, von denen jeder Mensch unter 45 zumindest schon mal gehört haben sollte. Eigentlich baut man in diesem Spiel vor allem Dinge und verteidigt sich gegen die nächtlich auftauchenden Creeper, die aussehen wie sehr wütendes Kiwi-Wassereis. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt.

Die wichtigsten Infos zu Minecraft:

für Leute, die es ein bisschen jugendfreundlicher mögen

ca. 30 bis 40 Euro für die Standard-Version des Spiels auf Computern und Konsolen, ca. 7 Euro für die Mobile-Version

läuft auf: eigentlich allem, außer eurem Toaster

Genau das führt auch dazu, dass sich Fans ihre ganz eigenen Spielwelten im Minecraft-Universum bauen. So auch Varianten der Wettbewerbe aus Squid Game , die mit viel Liebe zum Detail und im Rahmen der Möglichkeiten nachgebildet wurden. Der YouTuber MrBeast veranstaltet mittlerweile sogar Squid Games, bei denen es um echtes Preisgeld geht . Der Hype zur Serie scheint bei Minecraft also noch lange nicht vorbei.



5. inoffizielles Spiel bzw. Spieleplattform zum Netflix-Hit Squid Game: itch.io

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenso wie Roblox ist auch itch.io nicht ein einziges Spiel, das die Squid Game-Erfahrung transportiert, sondern viel mehr eine Sammlung unterschiedlicher Adaptions-Ansätze. Auf der Seite findet ihr dutzende Games, die sich an der Netflix-Serie orientieren und sie – mal mehr, mal weniger gekonnt – interaktiv erlebbar machen.

Die wichtigsten Infos zu itch.io

für Leute, die Indie-Entwickler:innen direkt unterstützen wollen

viele Squid Game-Spiele auf einer Plattform

Preis richtet sich nach dem, was man zahlen will

läuft auf: kommt aufs Spiel an, meist Windows oder im Browser

Die aktuell beste Spieladaption von Squid Game bei itch.io trägt den gleichen Namen wie die Serie und wurde vom Nutzer Farwal entwickelt. Hier könnt ihr momentan "Rotes Licht, Grünes Licht", Tauziehen und die Glas-Brücke spielen. Ein weiterer Wettbewerb befindet sich aktuelle in Entwicklung.

Wer weiß: Vielleicht härten uns die Videospiele schon für die unvermeidliche zweite Squid Game-Staffel ab. Oder schürt unsere Vorfreude darauf, endlich die Fragen beantwortet zu bekommen, die Staffel 1 unerträglich offen gelassen hat.

Serien-Hypes im Podcast-Check: Squid Game, Midnight Mass, Star Wars und Sex Education

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vier Serien stehen beim herbstlichen Drinnenbleiben gerade hoch um Kurs: Mit jeweiligen Checks zum Horror-Drama Midnight Mass von Mike Flanagan, zur überraschenden südkoreanischen Netflix-Sensation Squid Game, zur 3. Staffel des Dauerbrenners Sex Education und zur andere Wege gehenden Animations-Anthologie-Serie Star Wars: Visionen spüren wir den einzelnen Phänomenen hinterher.



Habt ihr Lust darauf, zumindest virtuell an einem Squid Game teilzunehmen?