Star Trek: Picard - Die wichtigsten Ereignisse zur Vorbereitung auf den Start

Die neue Star-Trek-Serie Picard basiert auf Ereignissen aus Star Trek: The Next Generation. Wir fassen für euch die wichtigsten Details dazu zusammen, damit ihr optimal auf den Start von Picard vorbereitet seid.

Wenn wir in Star Trek: Picard dem mittlerweile pensionierten Admiral der Sternenflotte Jean-Luc Picard auf seinem Weingut in Frankreich begegnen, sind rund 20 Jahre nach den Ereignissen des Films Star Trek - Nemesis vergangen. Fast ebenso lange (nämlich 18 Jahre) ist es mittlerweile her, dass dieser letzte Film im Universum von Star Trek: The Next Generation in die Kinos kam.

Dadurch dürfte bei manch einem Fan die Erinnerung an die Ereignisse von Nemesis und vielleicht auch von TNG im Allgemeinen bereits etwas verblasst sein. Damit ihr trotzdem auf dem Laufenden seid und die wichtigsten Ereignisse auf dem Schirm habt, die für das Verständnis von Star Trek: Picard eine Rolle spielen, haben wir für euch alle relevanten Details zusammengefasst.

Vor Star Trek: Picard: Datas Tod und die Rolle von B4

Die Hochzeit zwischen Riker und Deanna Troi, die in Star Trek - Nemesis stattfindet, markiert den Anfangspunkt von Datas letzten Lebenstagen: Die Enterprise fliegt nach Betazed, wo der zweite Teil der Hochzeit stattfinden soll. Während des Fluges empfängt die Crew allerdings ein positronisches Signal vom Planeten Kolarus III, das - wie sich herausstellt - von Datas Bruder B4 stammt.

Die Crew nimmt den Androiden an Bord, bevor Geordi La Forge ihn repariert und Data sein gesamtes Wissen und seine Erinnerungen an den gedächtnislosen B4 überträgt. Weil der Praetor Shinzon nach einem Putsch die Macht über Romulus übernommen hat, reist die Enterprise zu einem Treffen mit Shinzon auf dessen Schiff Scimitar.



Wie sich herausstellt, handelt es sich bei Shinzon um einen Klon Picards, der dessen Blut benötigt und ihn deshalb töten will. Er erklärt, dass er B4 als Köder benutzt habe, um die Daten der Enterprise zu stehlen. Shinzon begeht aber einen Fehler, als er Picard und anstelle von B4 dessen Bruder Data zu sich auf die Scimitar beamt.



Data und Picard gelingt die Flucht von der Scimitar und Data deaktiviert B4 vorerst. Die Enterprise will die Sternenflotte vor einem bevorstehenden Angriff Shinzons auf die Erde warnen, allerdings fängt Shinzon das Schiff im Bassen-Graben ab. Der darauffolgende Kampf beschädigt beide Schiffe schwer. Picard beamt sich auf die Scimitar und besiegt Shinzon, allerdings funktioniert sein Transporter nicht mehr.



Als Picard sich opfern will, um das Schiff der Romulaner inklusive des zerstörerischen Thalaron-Emitters zu vernichten, erscheint Data, beamt Picard auf die Enterprise zurück und sprengt sich selbst mitsamt der Scimitar in die Luft. Picard versucht, B4 den Tod von Data zu erklären, doch B4 versteht nicht, was passiert ist. Allerdings zeigt sich, dass einige Erinnerungen von Data offenbar trotzdem in B4 überlebt haben.



Vor Star Trek: Picard: Die Zerstörung des Planeten Romulus

Alex Kurtzman hat bereits angedeutet, dass sich Star Trek: Picard in Bezug auf den Planeten Romulus und das Imperium der Romulaner an den Ereignissen aus dem Star Trek Film von 2009 orientiert. Die Zerstörung von Romulus wird also in Star Trek: Picard eine wichtige Rolle spielen.

Nachdem sich das romulanische Imperium im Jahr 2380 in zwei separate Reiche geteilt hatte - den Typhon Pakt unter Prätorin Tal'Aura und deen Imperialen Romulanischen Staat (IRS) unter Imperatorin Donatra -, begann eine Phase des Kalten Kriegs zwischen den beiden romulanischen Parteien. Botschafter Spock gelang es aber, durch seine Wiedervereinigungsbestrebungen eine Entspannung der politischen Lage herbeizuführen.

Spock erhielt 2387 die Erlaubnis, vor dem romulanischen Senat als Vertreter der Förderation zu sprechen. Er hatte zum selben Zeitpunkt erkannt, dass der Hobus-Stern sich plötzlich verdichtete und bereits Nachbarsysteme aufgesogen hatte.



Spock versuchte, die Romulaner vor der drohenden Gefahr zu warnen und schlug vor, ein künstliches Schwarzes Loch zu erzeugen, das den Hobus-Stern aufhalten sollte. Dafür war aber rote Materie erforderlich, die nur die Vulkanier synthetisieren konnten. Die Romulaner lehnten Spocks Vorschlag deshalb ab, weil sie eine Abhängigkeit von der Förderation vermeiden wollten.



Als die Romulaner aber schließlich selbst erkannten, wie groß die Bedrohung durch den Hobus-Stern geworden war, ersuchten sie doch um die Hilfe der Vulkanier. Weil die Romulaner aber zuviel Zeit hatten verstreichen lassen, gelang es Spock nicht mehr rechtzeitig, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Der Hobus-Stern kollabierte frühzeitig und zerstörte in der Schockwelle einer riesigen Supernova sowohl Romulus als auch Remus. Milliarden Romulaner kamen dabei ums Leben.

Spock konnte zwar die Galaxis retten, indem er mit der roten Materie eine Singularität erzeugte, durch die sich die Supernova auflöste. Die Singularität sog allerdings Spock auf, bevor sie sich schloss. Darüber hinaus stellte die Zerstörung von Romulus und Remus für die Romulaner eine humanitäre Katastrophe dar, weil das politische Zentrum des romulanischen Imperiums vernichtet worden war und ein Großteil der Romulaner ihre Heimat verloren hatte.



Vor Star Trek: Picard: Der Borg Hugh und seine Rolle für die Enterprise

Die USS-Enterprise stößt im Jahr 2368 auf einer Reise durch das Argolis-Cluster auf ein abgestürztes Erkundungsraumschiff der Borg. Die Crew findet an Bord des Schiffs einen schwerverletzten Borg, der von Geordi La Forge später den Namen Hugh erhält und den Picard widerwillig auf die Enterprise holt, damit Dr. Crusher ihn medizinisch versorgen kann.

Picard plant zunächst, Hugh als eine Art trojanisches Pferd mit einer manipulierten Datei zurück zum Kollektiv der Borg zu schicken, um die Borg ein für alle mal auszulöschen. Allerdings lernt Hugh von der Crew der Enterprise, sein altes Wesen und sein Verhalten als Drohne der Borg abzuändern. Picard nimmt überrascht Abstand von seinem Plan und bietet Hugh Asyl auf der Enterpise an.



Hugh entscheidet sich aber für eine Rückkehr zum Kollektiv, weil er glaubt, dass die Borg sonst nach ihm suchen. Er verspricht, die Enterprise vor der Bedrohung durch die Borg schützen zu wollen. Allerdings führt die Übertragung von Hughs neu gewonnener Individualität zu Problemen innerhalb des Kollektivs, weshalb letzteres Hughs Schiff inklusive der individualisierten Borgs vom Schwarm der Borg abkoppelt.

Schließlich entdeckt Datas böser Bruder Lore das Schiff und reißt die Kontrolle über die Borg-Drohnen an sich. Hugh widersetzt sich Lore und schafft es, einige Borg-Drohnen unter seiner Führung von Lores Borg-Schwarm abzuspalten. Als Lore mit seinen Borg einige Außenposten der Sternenförderation angreift, geraten Picard, La Forge und Deanna Troi in Gefangenschaft.



Hugh unterstützt Riker bei der Rettungsmission. Nach der Befreiung der vermissten Enterprise-Crew übernimmt Hugh schließlich auch die Kontrolle über Lores Borg.



Vor Star Trek: Picard: Der Angriff auf den Mars

Der Kurzfilm Star Trek: Children of Mars dient als Prequel für Star Trek: Picard und behandelt einen Angriff auf den Planeten Mars. Zuschauer erfahren nicht viele Details über den Angriff, aber immerhin wissen wir bislang Folgendes:

Als Angreifer gelten sogenannte "abtrünnige Synthetische". Diese stehen möglicherweise im Zusammenhang mit den Androiden, die im Trailer zu Star Trek: Picard bereits zu sehen waren.

Picard spielt offenbar eine wichtige Rolle im Kontext des Angriffs, weil er in dem Kurzfilm als Admiral Picard eine Stellungnahme abgibt und die Vorkommnisse als "verheerend" bezeichnet.

Möglicherweise markiert der Angriff auf den Mars die Ursache dafür, dass Picard sich aus dem Ruhestand zurückmeldet und wieder in den aktiven Dienst der Sternenflotte einsteigt. Dass Androiden am Angriff beteiligt sein sollen, deutet außerdem auf die Bedeutung von Data beziehungsweise B4 für die Story der Serie hin.

