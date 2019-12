Star Wars 9: Die wichtigsten Tode in Der Aufstieg Skywalkers

Auch am Ende der Skywalker-Saga gibt es einige Opfer des Sternenkriegs zu beklagen. Wir haben alle wichtigen Tode in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers aufgelistet.

Achtung, gewaltige Spoiler zu Star Wars 9: Zum Ende der Skywalker-Saga wird es nochmal richtig dramatisch. In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers neigt sich eine Geschichte dem Ende, die seit über vier Dekaden auf der großen Leinwand erzählt wird. Dabei müssen wir uns auch von einigen Figuren der Sternensaga verabschieden.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Tode in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers aufgelistet. Jeden einzelnen Sith Trooper und Widerstandskämpfer, der am Ende bei der großen Schlacht sein Leben lassen muss, konnten wir natürlich nicht berücksichtigen. Stattdessen richtet sich unser Fokus auf die namhafteren Figuren der Saga.

Star Wars 9-Tode: General Hux

In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers erhält General Hux (Domhnall Gleeson) noch einmal einen großen unerwarteten Moment, wenn er sich als der heimliche Spion in den Reihen der Ersten Ordnung entpuppt. Tatsächlich geht es ihm gar nicht darum, den Widerstand zu unterstützen. Vielmehr versucht er alles in seiner Macht stehende, um Kylo Ren zu schwächen, ehe er von Allegiant General Pryde aufgrund seines Verrats erschossen wird.

Star Wars 9-Tode: Allegiant General Pryde

Bei General Hux ist Allegiant General Pryde (Richard E. Grant) noch am Drücker, im Finale von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers muss er dann aber selbst daran glauben. Eben noch bestätigte er seine Loyalität gegenüber dem Imperator und kommandierte mit entschlossenem Blick die Sith-Flotte, da bleibt ihm an Ende nur noch ein kurzer Blick auf das Schlachtengetümmel, ehe er von einer Explosion von der Brücke seines Sternenzerstörers geschleudert wird und mit diesem untergeht.

Star Wars 9-Tode: Palpatine/Darth Sidious

Wie ein Schatten aus der Vergangenheit erhebt sich Palpatine (Ian McDiarmid) in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Ein letztes Mal versucht er, die zu verführen, die das Licht in die Galaxis bringen. Am Ende stirbt er jedoch am eigenen Größenwahn, wenn er unermüdlich seine Machtblitze auf Rey abfeuert und sie - reflektiert von zwei Lichtschwertklingen - schlussendlich selbst abbekommt. Ein Moment, der ebenfalls seine Verwandlung und den Kampf gegen Mace Windu in Die Rache der Sith spiegelt.

Star Wars 9-Tode: Snap Wexley

Snap Wexley (Greg Grunberg) lernen wir als Pilot des Widerstands in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht kennen. Auch bei der alles entscheidenden Schlacht schwingt er sich ins Cockpit, um unter dem Kommando von Poe Dameron die Gegner in Schach zu halten. Doch dann wird er abgeschossen und verabschiedet sich inmitten des Gefechts aus der Saga, was einen überaus dramatischen Schrei seitens Poe zur Folge hat.

Star Wars 9-Tode: General Leia Organa

Aufgrund des tragischen Todes von Carrie Fisher konnte ihre Leia nur in Form von nicht verwendeten Aufnahmen aus Star Wars 7: Das Erwachen der Macht zurückgebracht werden. Im Rahmen des Skywalker-Finales verabschiedet sich Leia schließlich auch von den Lebenden, nachdem sie ihre Kräfte ein letztes Mal gesammelt hat, um ihren Sohn, Ben, zu erreichen, der also Kylo Ren auf den Überresten des zweiten Todessterns gegen Rey kämpft, die ihn kurz darauf mit seinem eigenen Lichtschwert ersticht.

Star Wars 9-Tode: Kylo Ren/Ben Solo

Im Grunde haben wir es hier gleich mit zwei Toden zu tun, denn zuerst stirbt Kylo Ren (Adam Driver) beim Kampf mit Rey auf den Überresten des zweiten Todessterns. Vermutlich aber weniger durch die Lichtschwertklinge, die ihn durchbohrt, als durch die Tatsache, dass Ben Solo endlich erlöst wird - durch Rey, Leia und Han.

In den letzten Atemzügen des Films opfert er sich wiederum, um Rey ins Leben zurückzuholen, die zuvor vom Kampf gegen Palpatine ziemlich mitgenommen wurde. Rey könnte dementsprechend auch in dieser Liste aufgeführt werden - zumindest ist sie kurzzeitig tot.

Ein weiterer erwähnenswerter Tod ist der von Boolio, der zwar keineswegs den gleichen Bekanntheitsgrad wie die anderen Namen in dieser Liste hat. Dennoch erleidet der Ovissianer einen ziemlich drastischen Tod, wenn später sein abgetrennter Kopf enthüllt wird.

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft seit dem 18. Dezember 2019 in den Kinos.

