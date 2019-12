Star Wars 9 enthält eine wichtige Verbindung zu The Mandalorian

Im Zuge von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers und The Mandalorian haben wir ein erstes Beispiel erhalten, wie die Filme und Serien in Zukunft verbunden sein können.

Achtung, Spoiler zu Star Wars 9 und The Mandalorian: Seit November läuft mit The Mandalorian die allererste Star Wars-Realserie auf Disney+. Im Kino ist derweil seit einigen Tagen Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zu sehen. Im Grunde werden hier zwei völlig verschiedene Geschichten erzählt, die zudem noch zu zwei unterschiedlichen Zeiten spielen. Dennoch verfügen beide über eine besondere Verbindung.

In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers lernen wir eine neue Machtfähigkeit kennen. Rey (Daisy Ridley) ist im abschließenden Kapitel der Skywalker-Saga nämlich dazu in der Lage, die Macht zu nutzen, um Wunden zu heilen. Davon macht sie zum ersten Mal Gebrauch, wenn sie zusammen mit Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac) und Co. in der Wüste von Pasaana auf eine gigantische, verwundete Schlange trifft.

So sind Star Wars 9 und The Mandalorian verbunden

Rey heilt das riesige Tier, das sich daraufhin dankbar zurückzieht, ohne die Eindringlinge in seiner Höhle zu verschlingen. Auch später im Film spielt die neue Machtfähigkeit eine wichtige Rolle. So heilt Rey etwa den verletzten Kylo (Adam Driver) auf den Überresten des zweiten Todessterns. In der neusten Folge von The Mandalorian, Kapitel 7: Die Abrechnung, gibt es eine Sequenz, die sich da allzu vertraut anhört.

Star Wars 9: Die wichtigsten Tode in Der Aufstieg Skywalkers

Wie Comic Book berichtet, nutzt Baby Yoda die Macht, um den angeschossenen Greef Karga (Carl Weathers) zu heilen, der sichtlich unter der Wunde zu leiden hat. Gewissermaßen hat The Mandalorian diese Machtfähigkeit in den neuen Star Wars-Kanon eingeführt, denn in den USA wurde die entsprechende Episode vor dem Kinostart von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers ausgestrahlt.

Wer einen Blick in das erweiterte Star Wars-Universum wirft (inzwischen als Legends bekannt), wird schnell feststellen, dass die Machtheilung kein völlig neuer Einfall von J.J. Abrams, Jon Favreau und Co. war, sondern bereits in früheren Star Wars-Geschichten aufgetaucht ist.

Das gibt einen ersten Vorgeschmack darauf, wie die Star Wars-Filme und -Serien in Zukunft miteinander verbunden sein könnten. Es geht also nicht direkt über konkrete Geschichten, die ineinander übergehen. Stattdessen sieht es so aus, als werden die größeren Themen im Star Wars-Universum gemeinsam erweitert. Die Vorstellung einer neuen Machtfähigkeit ist nun das erste Bespiel dafür.

Nach Star Wars 9: Neue Filme sollen mit langjähriger Tradition brechen

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers läuft seit dem 18. Dezember 2019 in den Kinos. The Mandalorian startete in den USA am 12. November 2019 und ist hierzulande ab dem 31. März 2019 auf Disney+ zu sehen.

Wollt ihr in Zukunft mehr Verbindungen zwischen Star Wars-Filmen und -Serien sehen?