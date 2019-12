Star Wars bei Disney+: Junger Luke Skywalker angeblich in Obi-Wan-Serie

Die kommende Obi-Wan Kenobi-Serie soll den legendären Jedi zwischen Episode 3 und 4 zeigen. Jetzt wurde bekannt, dass Luke Skywalker womöglich einen Auftritt in der Serie hat.

Für viele Star Wars-Fans war es die beste Nachricht des Jahres: Ewan McGregor kehrt nach Jahren der Gerüchte in einer Obi-Wan Kenobi-Serie zurück. Seit der Ankündigung auf der Disney-Convention D23 sind allerdings noch kaum Details zur Disney+-Serie bekannt geworden.

Die Serie über die Erlebnisse von Obi-Wan zwischen Episode 3 und 4 stößt in das Loch nach dem Ende der Skywalker-Saga - in Zukunft müssen wir uns auf große Änderungen für Star Wars einstellen. Laut Comic Book gibt es nun ein Gerücht zu einem Casting-Aufruf für die Serie: Luke Skywalker soll auftauchen.

Junger Luke Skywalker wird für Obi-Wan-Serie gesucht

So soll ein Casting-Aufruf zur Serie an Hollywood-Agenten geschickt worden sein, in dem unter anderem von der Rolle die Rede sei. Wie jung Luke Skywalker sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Zum genauen Zeitpunkt der Handlung in der Obi-Wan-Serie gibt es aktuell nur Gerüchte.

Wahrscheinlich werden wir aber einen Luke im Kindesalter sehen. Ein Gerücht besagt, dass die Serie acht Jahre nach Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith spielt. Außerdem ist Ewan McGregor natürlich noch nicht ganz so alt wie Alec Guinness in Krieg der Sterne.

Laut einer Aussage von McGregor ist die Disney+-Serie schon seit vier Jahren in Planung. Ursprünglich war sie als Film vorgesehen. Letztendlich eignete sich das Serienformat aber besser für die Geschichte. Das bestätigte auch der Drehbuchautor Hossein Amini:

Die Situation ist so komplex, sowohl für ihn persönlich als auch, auf eine Art, für den Status der Galaxis. Wir brauchen Zeit, das zu erkunden, und um ehrlich zu sein gibt es zahlreiche andere Geschichten in dieser Periode, weil es, nun ja, schon ein paar Jahre sind.

Von der Charakterentwicklung Obi-Wans über Politik und den Beginn des Imperiums - es gäbe viele Aspekte zu beleuchten. Somit dürfte der junge Luke Skywalker nur ein kleiner Teil der Serie werden. Dennoch ist es spannend, dass die Macher bei Disney+ die wohl größte Star Wars-Figur als Kind zeigen werden.

Die Obi-Wan Kenobi-Serie hat noch keinen Starttermin. Die Dreharbeiten sollen aber 2020 starten.

Wollt ihr den jungen Luke Skywalker in der Obi-Wan-Serie sehen?