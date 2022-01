Star Wars braucht diese Retterin: Fans von neuer Boba Fett-Episode begeistert und das ist kein Zufall

Die neue Folge der Star Wars-Serie Boba Fett begeistert die Fans. Das liegt vor allem an Regisseurin Bryce Dallas Howard. Star Wars muss diesem Talent endlich mehr geben als nur Serien-Episoden.

Die Star Wars-Welt wurde gestern von Glückhormonen überschüttet, denn Bryce Dallas Howard hat Regie bei einer Das Buch von Boba Fett-Episode geführt. Howard lieferte die mit Abstand beste Folge der bisherigen Serie ab. Kapitel 5: Return of the Mandalorian befasst sich nahezu ausschließlich mit Pedro Pascals aus The Mandolarian bekanntem Helden. Die Folge zeigt ausschweifend, wie sich die Wege von Boba Fett und Din Djarin kreuzen.

Star Wars-Highlight: Was macht die Boba Fett-Episode von Bryce Dallas Howard so gut?

In den knapp 50 Minuten Laufzeit adaptiert Howard den ruhigen Erzählton von The Mandalorian. In atemberaubenden Bildern schickt sie den schweigsamen Helden auf einen künstlichen Planeten, lässt ihn zwei harte Fights bestreiten und gibt im letzten Drittel eine Liebeserklärung an Star Wars: Episode 1 ab. Und all das fühlt sich wunderbar harmonisch und natürlich an. Eine Meisterleistung, die aus den letzten 3 Jahren Star Wars-Geschichte herausragt.

Bei der IMDB hält Return of the Mandalorian einen unfassbaren Bewertungs-Schnitt von 9.5 Sternen von 10 möglichen. (Stand 11.23 Uhr, 27. Januar). Die zweitbeste Folge schafft eine 8.3. Das ist kein Zufall. In Boba Fett hat Bryce Dallas Howard ihre insgesamt dritte Star Wars-Folge inszeniert, zwei Mal war sie in The Mandalorian für das Universum tätig. Kapitel 12: The Heiress gehörte zu den absoluten Highlights der 2. Staffel.

Fans sind sich nach Boba Fett einig: Star Wars braucht diese Retterin

Wenn die Star Wars-Verantwortlichen einer Regisseurin Vertrauen schenken sollten, dann ihr. Die immer noch irritierend leere und planlose Zukunft des Franchise braucht souveräne Gestalterinnen wie sie. Die Star Wars-Serien wirken ohnehin wie ein Nachwuchscamp für neue Stimmen. Taika Waititi hat schon einen Film zugesagt bekommen. Wenn es nach den Fans geht, sollte Bryce Dallas Howard die gesamte Star Wars-Zukunft gehören.



Hier kurz ein paar Eindrücke aus der Folge und eine erste euphorische Stimme.

"Es fällt auf, dass Bryce Dallas Howard Immer die besten Episoden abliefert."

Und nein: Es ist wirklich kein Zufall.

Sie weiß genau, was sie tut.

Also, einfache Frage: Warum kriegt sie keine ganze Serie?

Oder einen Star Wars-Film?

Oder am besten gleich eine ganze Trilogie.

Dieser Fan plant schon eine Petition.

Die Bryce Dallas Howard-Bewegung ist im vollen Gange. Können sich Lucasfilm und Disney überhaupt leisten, auf ein Talent wie sie zu verzichten bzw. ihr langfristig "nur" Serienepisoden anzuvertrauen? Gebt dieser Regisseurin eine ganze Serie, gebt ihr einen Film, gebt ihr ein Trilogie, egal was. Aber lasst sie keinen Fall mehr gehen.



