Star Wars: Darth Vader hat den großen Bösewicht in The Mandalorian inspiriert

Auch wenn Darth Vader keinen Auftritt in The Mandalorian hat, ist der Schatten des Star Wars-Bösewichts vor allem bei einer Figur deutlich zu spüren.

Achtung, potentielle Spoiler zu The Mandalorian: Seit wenigen Tagen ist The Mandalorian auch hierzulande auf Disney+ verfügbar. In der Star Wars-Realserie folgen wir Pedro Pascal als schweigsamen Kopfgeldjäger durch die weit, weit entfernte Galaxis. Die Handlung spielt rund fünf Jahre nach den Ereignissen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter - und dennoch hat Darth Vader seinen Weg in Serie gefunden.

Mit einem direkten Auftritt den ikonischen Star Wars-Bösewichts sollten wir allerdings nicht rechnen, immerhin ist die Figur zu diesem Zeitpunkt längst tot. Stattdessen erzählt Schauspieler Giancarlo Esposito in einem Interview mit IMDb davon, wie ihn Darth Vader und James Earl Jones bei der Interpretation seiner Rolle inspirierten. In The Mandalorian ist er nämlich als fieser Moff Gideon zu sehen.

Der Vermächtnis von Darth Vader in The Mandalorian

Giancarlo Esposito, der als Gus Fring bereits in Breaking Bad und Better Call Saul mit seinen eiskalten, kontrollierenden Blicken für Angst und Schrecken sorgte, tritt auch in der 1. Staffel von The Mandalorian als Gegenspieler auf. Gespielt hat er die Figur nach dem Vorbild von Darth Vader - nur eben ohne Maske.

Als ich darüber nachgedacht habe, wer dieser Charakter ist, habe ich mir viele Fragen gestellt. Und dann dachte ich sofort: 'Wow, James Earl Jones. Darth Vader.' Wie er mich in meinem Leben beeinflusst hat. Wer war unter diesem Helm? Wer steckte in diesem Kostüm? Das könnte auch ein Teil von dem sein, was Moff Gideon ist. Ich muss nur keinen Helm tragen.

© Disney+ Moff Gideon in The Mandalorian

Tatsächlich steckte James Earl Jones aber nie direkt unter der Maske, sondern lieh Darth Vader nur seine unverkennbare Stimme. Der Bösewicht war schon immer ein Gemeinschaftsprojekt und wurde in der Originaltrilogie weiterhin von David Prowse (mit Helm), Sebastian Shaw (ohne Helm) und Bob Anderson (Stunt-Double) verkörpert.

