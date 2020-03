Star Wars bei Disney+: The Mandalorian ist viel besser als die neue Trilogie

Die erste Star Wars-Realserie fühlt sich an wie ein Western und könnte viele Fans glücklich machen, die von der neuen Trilogie enttäuscht wurden.

Lange mussten wir warten. Doch jetzt ist The Mandalorian endlich auch in Deutschland angekommen. Drei Folgen der Star Wars-Realserie sind inzwischen auf Disney+ erschienen und erzählen die Geschichte des titelgebenden Kopfgeldjägers, der von Game of Thrones-Star Pedro Pascal gespielt wird.

Wir haben uns die ersten Kapitel bereits in aller Ausführlichkeit angeschaut und sind zu dem Entschluss gekommen: The Mandalorian ist ein waschechter Western. Darüber hinaus könnte die Serie besonders all jene Fans glücklich machen, die von der Sequel-Trilogie enttäuscht waren.

The Mandalorian beruhigt die Gemüter der Star Wars-Fans

Nachdem sich schon Solo: A Star Wars Story verstärkt ins Western-Territorium vorwagte, fokussiert sich The Mandalorian noch mehr auf entsprechende Genreelemente. Bereits die Hauptfigur wirkt wie ein Nachfolger von Clint Eastwoods schweigsamem Revolverhelden aus Sergio Leones Dollar-Trilogie. Auch die Musik von Ludwig Göransson orientiert sich mehr an Ennio Morricone als an John Williams.



Die 1. Staffel von The Mandalorian wird seit dem 24. März 2020 auf Disney+ ausgestrahlt. Die neuen Folgen kommen ab jetzt immer freitags.

Wie steht ihr zu The Mandalorian und der neuen Star Wars-Trilogie?