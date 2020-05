Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers verändert die wichtigste Sith-Regel

Seit Jahrtausenden befinden sich Jedi und Sith im Star Wars-Universum im Krieg. Dabei folgte der Sith-Orden lange einer ganz bestimmten Regel, die nun jedoch geändert wurde.

Eine wichtige Regel im Star Wars-Universum ist die sogenannte Regel der Zwei, welche besagt, dass es immer nur zwei Sith zur Zeit geben soll. Einen Meister, der die Macht besitzt, und einen Schüler, der nach dieser strebt. So wollte Sith-Lord Darth Bane am Ende der Alten Republik, also gut 1000 Jahre vor Beginn der Ereignisse in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, sicherstellen, dass die Sith mächtiger denn je werden. Der Aufstieg Skywalkers verändert diese Regel.

Star Wars 9 verändert Darth Banes Regel der Zwei

Die Regel der Zwei wurde ursprünglich von George Lucas in Star Wars: Die dunkle Bedrohung für den Kanon seiner Filme bestätigt. Genauer sagte Yoda am Ende des Films: "Immer zu zweit sie sind. Keiner mehr, keiner weniger." Ein kürzlich veröffentlichter Roman zum 9. Star Wars-Film verändert nun jedoch laut Screen Rant die wohl wichtigste Sith-Regel. In der entsprechenden Textpassage heißt es:

Der Anführer ist einer, doch die Jedi sind viele. Die Sith waren viele, doch sie tauchen oft unter der Herrschaft von zweien auf. [...] Sie sind die Verwüster von Welten und haben einst fruchtbare Lebensräume wie Korriban, Ziost, Ixigul, Asog und andere verwüstet.

© Disney Darth Vader und Imperator Palpatine in Die Rache der Sith

Über die Umschreibung "unter der Herrschaft von zweien" stolpert Rey im besagten Roman bei ihren Studien eines alten Textes, der die Jedi und Sith einander gegenüberstellt. Demnach hätten die Jedi die Regel der Zwei stets falsch verstanden. Diese Passage könnte als Erklärung dafür dienen, wieso der wiederauferstandene Darth Sidious in Der Aufstieg Skywalkers auf Exegol von Sith-Kultisten verehrt wird.

Allerdings stellt sie auch einen elementaren Bruch zu George Lucas' Äußerungen über die Sith her. Anlässlich des Kinostarts von Star Wars: Die Rache der Sith stellte der Schöpfer der Sternen-Saga in einem Interview (via Sci-Fi-Online ) klar: "Früher gab es viele Sith, aber weil sie durch Macht und Ehrgeiz korrumpiert waren, haben sie sich gegenseitig umgebracht, so dass es jetzt nur noch zwei gibt - einen Meister und einen Schüler."

Was haltet ihr von der Änderung dieser Sith-Regel?