Star Wars: Der enthüllte Obi-Wan-Cast bringt vier bekannte Figuren zurück - und wirft spannende Fragen auf

Die Produktion der Obi-Wan Kenobi-Serie beginnt in wenigen Tagen. Nun wurde der Cast des nächsten großen Star Wars-Projekts enthüllt - und er ist fantastisch!

Lange haben wir auf ein offizielles Lebenszeichen von der Obi-Wan Kenobi-Serie gewartet. Im April beginnen die Dreharbeiten zum heiß erwarteten Star Wars-Projekt. Ewan McGregor kehrt als titelgebender Jedi-Meister zurück. Nun wurde der Cast enthüllt. Er ist fantastisch und wartet mit zwei besonders interessanten Mitgliedern auf.

Star Wars: Der Obi-Wan Kenobi-Cast steht fest

Die zwei größten Namen im Obi-Wan Kenobi-Cast waren bereits bekannt. Neben Ewan McGregor wurde im Dezember die Rückkehr von Hayden Christensen bestätigt. In den Prequels spielte er Anakin Skywalker. Jetzt wird er sich den ikonischen Helm von Darth Vader überstülpen.

Darüber hinaus sind zwei weitere vertraute Star Wars-Gesichter am Start: Joel Edgerton und Bonnie Piesse. In Episode 2 und Episode 3 waren sie als Owen und Beru Lars zu sehen. Ihre Beteiligung an der Obi-Wan Kenobi-Serie kann eigentlich nur bedeuten, dass auch ein junger Luke Skywalker auf Tatooine in Erscheinung treten wird.

Nachfolgend findet ihr den kompletten Cast der Obi-Wan Kenobi-Serie:

Ein besonderes Highlight ist Benny Safdie. Als Regisseur hat er zuletzt mit seinem Bruder, Josh Safdie, den unglaublich mitreißenden Uncut Gems inszeniert. Als Schauspieler beeindruckte er in Good Time, bei dem er ebenfalls als Co-Regisseur fungierte.

Die Obi-Wan Kenobi-Serie wird exklusiv für Disney+ produziert. Ein Start ist bisher nicht bekannt. Auf dem Regiestuhl aller Episoden nimmt Deborah Chow Platz, die bereits zwei Episoden von The Mandalorian inszeniert hat. Als Drehbuchautor steht Joby Harold hinter dem Projekt.

Wie gefällt euch der Cast der Obi-Wan Kenobi-Serie?