Nach dem Tod von Ray Stevenson: So sieht der neue Baylan Skoll in Ahsoka Staffel 2 aus

Die 2. Staffel von Ahsoka kommt mit einer Veränderung in ihrer Besetzung: Nach dem Tod von Ray Stevenson wurde Rory McCann als Baylan Skoll gecastet. Jetzt gibt es die ersten Bilder.

In der 1. Staffel von Ahsoka war Ray Stevenson in der Rolle des geheimnisvollen Baylan Skoll zu sehen, der als Gegenspieler der Titelheldin in Erscheinung trat. Es ist die letzte Serienrolle des britischen Schauspielers, der aus der HBO-Serie Rom und dem Marvel Cinematic Universe bekannt war, wo er den nordischen Helden Volstagg spielte.

Ray Stevenson verstarb im Mai 2023 – bereits drei Monate vor dem Start von Ahsoka. Somit war von Anfang an klar, dass die Rolle in einer 2. Staffel neu besetzt werden muss. Anfang des Jahres erreichte uns die Nachricht, dass Game of Thrones-Star Rory McCann den Part übernimmt. Nun wissen wir auch, wie er im Kostüm aussieht.

Baylan Skoll-Recasting in Ahsoka Staffel 2: Rory McCann tritt in die Fußstapfen von Ray Stevenson

Auf der Star Wars Celebration in Japan gab es ein großes Panel zu Ahsoka. In diesem Zuge wurden die ersten zwei Bilder von Rory McCann als Baylan Skoll enthüllt. Umhang, Kapuze, rotes Lichtschwert und ein grimmiger Blick: Diese Version des abtrünnigen Jedi sieht noch eine Spur düsterer aus als die von Ray Stevenson.

Serienschöpfer Dave Filoni erklärte, dass es ihm anfangs sehr schwerfiel, ohne Stevenson mit der Figur weiterzumachen. Da er für Baylan einen großen Arc in Ahsoka geplant hatte, entschied er sich – mit dem Segen von Stevensons Familie – dennoch dazu, an seinen Plänen festzuhalten und leitete die Neubesetzung mit McCann in die Wege.

Wie genau Baylans Geschichte in der 2. Staffel weitergeht, wollte Filoni nicht verraten. Einen Hinweis gibt es trotzdem schon: Ahsoka-Darstellerin Rosario Dawson offenbarte, dass sie seit mehreren Monaten mit McCann trainiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass uns ein großer Lichtschwertkampf zwischen den beiden erwartet.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Während sich das Ahsoka-Team aktuell auf die Dreharbeiten vorbereitet, die in wenigen Tagen in Großbritannien beginnen, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die 2. Staffel der Star Wars-Serie ihre Premiere feiert. Ausgehend vom aktuellen Stand der Produktion dürften die neuen Folgen 2026 bei Disney+ eintreffen.