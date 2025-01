Star Wars-Geheimnis enthüllt: Heimlich gedrehter Jedi-Auftritt aus Skeleton Crew gestrichen

Für die Star Wars-Serie Skeleton Crew wurde eine Szene mit einer Jedi gedreht, die es nicht in die fertige Schnittfassung geschafft hat. Es gibt sogar Bilder von der Schauspielerin im Kostüm.

Kaum eine neue Star Wars-Serie kommt ohne Cameos aus. Mal sind es beliebte Figuren aus vorherigen Kapiteln der Sternensaga, die sich unerwartet zurückmelden. Mal taucht ein bekannter Star in einer schrägen Nebenrolle auf. Besonders die Serien aus dem Mandoverse haben diese Gastauftritte zur Tradition gemacht.

Skeleton Crew, die jüngste Mandoverse-Serie, entpuppte sich in dieser Hinsicht jedoch als sparsames Vergnügen. Wie sich nach dem Ende der 1. Staffel herausstellt, wurde dennoch ein besonderer Flashback gedreht, der für einiges an Aufsehen hätte sorgen können. Bevor ihr weiterlest, sei ausdrücklich vor Spoilern gewarnt!

Gelöschte Star Wars-Szene: Yasmine Al Massri wäre fast in als Jedi in Skeleton Crew zu sehen gewesen

In der 8. Folge von Skeleton Crew enthüllt der zwielichtige Pirat Jod Na Nawood seine Hintergrundgeschichte. Als Kind lebte er verarmt und wurde von einer Jedi gefunden, die den Schrecken der Order 66 überlebt hat. Jene Jedi brachte ihm ein paar Tricks mit dem Lichtschwert und der Macht bei, ehe sie gefasst wurde.

Zu Gesicht bekommen wir die geheimnisvolle Figur allerdings nicht – und das, obwohl sogar eine entsprechende Szene gedreht wurde, wie die Schauspielerin Yasmine Al Massri wenige Tage nach Veröffentlichung des Finales auf ihrem Instagram-Account verriet. Dazu teilt sie Bilder, die uns einen Blick auf ihr Kostüm gewähren.

Neben den Bildern teilt Al Massri ihre Skeleton Crew-Erfahrung auch in Worten:

Das war der kürzeste Schauspieljob, den ich je gemacht habe, aber der bedeutungsvollste für das Kind in mir: [Ich habe] eine Jedi für eine Szene in Skeleton Crew gespielt. An meinem letzten Drehtag sagte ich zur Crew: 'Ihr habt gerade den ersten weiblichen arabischen Jedi geschaffen. Danke.

Weiter erzählt sie:

Leider hat es leider nicht in die finale Schnittfassung geschafft. Diese Dinge passieren. Aber ich kann meine Erfahrung und meine Gefühle einfach nicht nicht teilen. [Mein Sohn] Liam hat die Szene sogar mit mir geübt und ich konnte vor seinen Freunden angeben, was mir für einen Moment den coolsten Respekt als Mutter eingebracht hat.

Vielleicht lässt sich Lucasfilm eines Tages dazu hinreißen und veröffentlicht das gedrehte Material als Deleted Scene im Bonusmaterial einer Heimkinoveröffentlichung von Skeleton Crew. Vorerst ist Al Massris Instagram-Post der einzige konkrete Einblick, den wir auf die aus der finalen Schnittfassung entfernten Szene haben.

Woher kennt man Yasmine Al Massri? Und könnte sie doch noch im Star Wars-Universum auftauchen?

Yasmine Al Massri lieferte 2007 in Caramel ihr Schauspieldebüt ab. Danach war sie in diversen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, u.a. in Crossbones und Law & Order: New York. In dem Thriller Quantico spielte sie zwischen 2015 und 2017 in 44 Episoden die Zwillinge Nimah und Raina Amin. In Castlevania lieh sie Morana ihre Stimme.

Obwohl ihre Skeleton Crew-Szene geschnitten wurde, gibt es diverse Möglichkeiten, um Al Massri doch noch als Jedi in der weit entfernten Galaxis zu etablieren. Nicht zuletzt lässt die 1. Staffel offen, was mit Jod passiert. Sollte die Skeleton Crew um eine 2. Staffel verlängert werden, könnte seine Vergangenheit wieder wichtig werden.

Und zu dieser Vergangenheit gehört Al Massris Jedi, die offenkundig eine tragische Geschichte erlebt hat. Schon die 3. Staffel von The Mandalorian wartete mit einem großen Flashback auf, der uns in den Jedi-Tempel zur Zeit der Order 66 führte. So oder so ähnlich könnte in Zukunft auch das Schicksal von Al Massris Jedi illustriert werden.