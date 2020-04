Star Wars-Logiklücke geklärt: Wie Rey den Kampf gegen Kylo Ren gewann

Star Wars 7 hat in Fankreisen eine wichtige Frage aufgeworfen: Wie konnte Rey gegen Kylo Ren im Endkampf gewinnen? Das Buch zu Star Wars 9 liefert Antworten.

Nachdem J.J. Abrams 2015 die heißgeliebte Weltraum-Saga mit Star Wars 7: Das Erwachen der Macht zurück auf die große Leinwand brachte, war die Freude unter Fans zunächst groß. Doch gleichzeitig führte der siebte Teil der Reihe zu Analysen und wilden Theorien unter den Fans, die die eine oder andere Frage im Hinblick auf die Logik der Handlung aufwarfen.

Keine Kampferfahrung: Wie konnte Rey in Star Wars 7 gewinnen?

Dabei war es der Showdown zwischen Kylo Ren und Rey im Finale von Episode 7, der unter skeptischen Kinogängern eine Frage hervorgerufen hat: Wie konnte Rey den Kampf gegen Kylo gewinnen? Schließlich ist Kylo ein Sith, der jahrelanges Training hinter sich hat, und Rey eine Schrottsammlerin, die gerade erst die Welt der Jedi-Ritter kennengelernt und keinerlei Erfahrung im Umgang mit dem Lichtschwert oder der Macht hat.

Die Antwort liefert, wie auch schon bei der Frage nach Reys Flucht von Ahch-To in Star Wars 9, das Buch zum Abschluss der Skywalker-Saga. Denn in dem Roman Star Wars – Der Aufstieg Skywalkers von Rae Carson wird ein Umstand genauer beleuchtet, der während des finalen Kampfes in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht nicht weiter thematisiert wird.

Star Wars: Chewbacca half Rey im Kampf gegen Kylo

Wir erinnern uns an die tragische Szene zwischen Han Solo und seinem Sohn Kylo Ren. Nachdem Kylo seinen Vater durch die Macht aufgespürt hat und dieser ihn zur Rede stellt, ermordet er ihn mit seinem Lichtschwert vor den Augen von Rey, Finn und Chewbacca.

Hans alter Kumpel reagiert dabei schnell und erwischt Kylo mit einem Blasterschuss an der Hand. Etwas später im Film, wenn Kylo sich durch die Starkiller Basis kämpft, sehen wir ihn bluten. Es scheint als hätte Chewbacca einen Volltreffer gelandet, der Kylo im Kampf beeinträchtigt. Der Wookie erweist sich also als wahre Ursache hinter Reys Überlegenheit im finalen Kampf.

Im Buch gibt es einen Dialog zwischen dem Sith und dem Wookie, der genau diesen Umstand aufgreift. Kylo sagt zu Chewbacca, dass er nicht vergessen habe, dass er ihn angeschossen hat. Und die darauffolgenden Zeilen verweisen explizit darauf, dass die Beeinträchtigung durch die Wunde für die Niederlage im Kampf gegen Rey verantwortlich war.

Hattet ihr Chewbaccas Treffer während des finalen Showdowns im Hinterkopf oder habt ihr euch auch gefragt, wie Rey den Kampf gewinnen konnte?