Star Wars-Star Daisy Ridley hat sich für das größte Fantasy-Projekt von Netflix beworben: "Habe keine Scham!"

Daisy Ridley möchte in der Chroniken von Narnia-Neuauflage von Netflix dabei sein – und zwar um jeden Preis. So "schamlos" bewarb sie sich bei Greta Gerwig um das Fantasy-Projekt.

Daisy Ridley hat als Rey Skywalker in Star Wars 7 bis 9 bereits Erfahrung mit großen Fanchises gesammelt und wartet aktuell auf den Startschuss für einen neuen Rey-Film. Währenddessen hat die Schauspielerin offenbar ein Auge auf ein anderes großes Projekt geworfen, das aus dem Hause Netflix kommt und statt Sci-Fi im Fantasy-Bereich zu verorten ist: die geplante Neuauflage der Chroniken von Narnia-Reihe. Der Grund liegt bei dem kreativen Kopf hinter dem Film – bei dem sich Ridley laut eigener Aussage "schamlos" auf eine Rolle bewarb.

Für Netflix-Fantasy: Daisy Ridley will unbedingt mit Narnia-Macherin Greta Gerwig arbeiten

In einem Q&A zu ihrem neuen Film Cleaner wurde Daisy Ridley nach den Filmemacher:innen gefragt, mit denen sie gerne einmal zusammenarbeiten würde. Darauf nannte sie laut Collider auch Narnia-Regisseurin Greta Gerwig. Auf die Frage, ob sie mit Gerwig bereits über eine Rolle in der kommenden Fantasy-Neuauflage gesprochen habe, erklärte Ridley:

Ja, aber ich dachte mir, 'Ugh, es wird Saoirse Ronan.' Und wisst ihr was, ich bin so ein großer Fan und sie wird natürlich absolut großartig sein – und vielleicht wird es nichts! Aber ja, ich habe gefragt [lacht]. Ich habe keine Scham! Ich hatte einfach das Gefühl, [Greta Gerwig] kann so gut mit Schauspielenden arbeiten und der Fakt, dass die Schauspielenden immer und immer wieder mit ihr arbeiten ist ein Zeugnis für sie. Ich liebe ihre Filme.

Auch wenn Daisy Ridley nicht verriet, auf welche Rolle sie sich genau in der Neuverfilmung der beliebten Romane von C.S. Lewis beworben hat, kommen aufgrund von Ridleys Alter nur wenige infrage: Allen voran steht die Weiße Hexe Jadis, die in den Disney-Verfilmungen der 2000er Jahre von Tilda Swinton verkörpert wurde. Zuletzt wurden Gerüchte laut, dass Saoirse Ronan für die Bösewichtinnen-Rolle im Gespräch sei. Ronan erklärte jedoch im Oktober 2024 bei Jimmy Kimmel Live , dass sie diesbezüglich noch nicht gefragt wurde. Das kann sich in den letzten Monaten natürlich geändert haben.

Die Castings für die Narnia-Neuauflage haben offiziell begonnen

Noch sind keine offiziellen Namen für Gerwigs Narnia-Neuauflage bekannt. Ende Januar wurde laut Narnia Web jedoch ein Casting-Aufruf veröffentlicht, der einen Jungen und ein Mädchen im Alter von 10 bis 11 Jahren sucht. Dieser Hinweis könnte die Gerüchte bestätigen, die Harry Potter-Star Jason Isaacs zuletzt in die Welt setzte: dass Gerwig sich in ihrem ersten Film nicht etwa das wohl bekannteste Buch Der König von Narnia, sondern das Prequel Das Wunder von Narnia vorknüpfen wolle. Darin wird vom jungen Digory und der jungen Polly in passendem Alter erzählt – die der Schöpfung des fantastischen Landes Narnia beiwohnen und dabei auch auf eine gewisse Weiße Hexe treffen.

Der erste Narnia-Film soll schließlich an Thanksgiving 2026 für zwei Wochen in 1000 IMAX-Kinos weltweit anlaufen, bevor der Fantasy-Kracher pünktlich zu Weihnachten ins Streaming-Programm bei Netflix einzieht.