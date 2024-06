Statt EM-Achtelfinale im TV: Die Neuverfilmung des erfolgreichsten Til Schweiger-Films mit 2 Hollywood-Stars

In Deutschland war es der erfolgreichste Film des Jahres 2014, in Amerika war das Remake von Til Schweiger einer der größten Flops. Heute läuft die gefühlvolle Komödie mit Starbesetzung im TV.

Während heute das EM-Achtelfinale mit Spanien gegen Georgien im TV läuft, könnt ihr alternativ das Remake eines der erfolgreichsten deutschen Filme sehen. Das amerikanische Kino brachte einige Remakes von europäischen Originalen hervor. Eine deutsche Vorlage ist dabei selten anzutreffen, doch Til Schweiger hat es mit Head Full of Honey geschafft, seine tragische Komödie Honig im Kopf mit einem amerikanischen Cast neu zu verfilmen.

Darum geht es im amerikanischen Remake Head Full of Honey von Til Schweiger

Der demenzkranke Amadeus (Nick Nolte) kann nicht mehr alleine leben und soll ins Pflegeheim kommen. Für ihn sei es das beste, mein sein Sohn Nick (Matt Dillon), doch Amadeus' 22-jährige Enkelin (Sophie Lane Nolte) ist anderer Meinung. Zusammen mit ihrem Großvater begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise bis nach Venedig.

Warner Bros. Head Full of Honey

Head Full of Honey: Vom Mega-Hit zum kolossalen Flop

Mit Honig im Kopf ist gelang Til Schweiger eine gefühlvolle Komödie, deren universelle Geschichte Generationen zusammenbringt. Bei uns sahen den Film 7 Millionen Kinozuschauer:innen, was über 60 Millionen Euro einbrachte und die Komödie zum erfolgreichsten deutschen Film 2014 machte. Ein Remake lag nahe und Til Schweiger, der bei Head Full of Honey als Regisseur und Produzent fungierte, konnte einen erstklassigen Cast heranholen.

Gleich zwei oscarnominierte Schauspieler sind mit Nick Nolte und Matt Dillon in den Hauptrollen vertreten. Und auch die Nebenrollen sind mit Emily Mortimer (Shutter Island) und Eric Roberts (The Dark Knight) mit bekannten Gesichtern besetzt. Trotzdem scheiterte das Remake in Amerika kolossal.

Ohne Marketing-Budget wurde der Film zunächst nur in ausgewählten Kinos gezeigt, doch so schnell von den Kritiken verrissen, dass Warner Bros. die Vorführungen direkt einstampfte. So konnte Head Full of Honey lediglich etwas über 12.000 US-Dollar einspielen. Til Schweiger verteidigte sein Remake trotzdem und wehrt sich gegen die schlechten Kritiken:

Die Menschen haben geweint, gelacht, geklatscht und sind am Ende lange sitzen geblieben. [...] Die Reaktionen waren mit denen in Deutschland identisch.

Ob es nun an der Qualität des Films, dem amerikanischen Publikum oder den schlechten Vorführungsbedingungen lag, dass das Remake im Gegensatz zum Original scheiterte ... davon könnt ihr euch heute im TV überzeugen.

Wann läuft das Remake Head Full of Honey im TV?

Sat.1 zeigt die berührende Komödie am heutigen Sonntag, den 30. Juni um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es in der Nacht auf den 1. Juli um 1:00 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Head Full of Honey jederzeit bei Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

