The Flash vereint mit Batman: Erstes Konzept-Bild zeigt beide Helden im Kampf

Der The Flash-Film nimmt im DC-Universum eine ganz besondere Rolle ein. Nicht nur wird darin Ben Afflecks Batman zurückkehren - auch Michael Keaton ist als Dunkler Ritter dabei.

The Flash wird alles andere als ein gewöhnlicher Superheldenfilm im DC-Universum. Bereits vor ein paar Wochen ist durchgesickert, dass Michael Keaton als Batman zurückkehren wird. Doch damit nicht genug: Wie wir seit Donnerstag wissen, schlüpft auch Ben Affleck noch einmal in die Rolle des Dunklen Ritters.

Beim DC FanDome hat sich nun Regisseur Andy Muschietti zusammen mit Hauptdarsteller Ezra Miller, Drehbuchautorin Christina Hodson und Produzentin Barbara Muschietti zusammengesetzt, um ein paar weitere Informationen zu The Flash zu verraten. In diesem Zuge haben wir auch den ersten Blick auf eine ganz besondere Konzeptzeichnung erhalten.

The Flash kämpft mit Batman auf Konzeptzeichnung

Zu sehen ist der Flash, der Seite an Seite mit Batman gegen eine Gruppe Widersacher kämpft. Ausgehend von dem Batman-Anzug, der zu erkennen ist, könnte es sich hierbei um Michael Keatons Version handeln. Ausschlaggebend dafür ist nicht nur das unverkennbare Batman-Symbol, das von einem gelben Oval gerahmt wird, sondern auch die spitzen Batman-Ohren.

Das zweite Bild zeigt den neuen Flash-Anzug, der von Bruce Wayne konstruiert wurde, in seiner ganzen Pracht. Außerdem wissen wir jetzt definitiv, dass die Handlung von The Flash die Türen und Tore zu DCs gigantischem Multiversum öffnet. Als Inspiration fungiert dabei der wegweisende Flashpoint-Comic von Geoff Johns.

So lässt sich dann auch erklären, wie Michael Keatons Batman auf Ben Afflecks Batman treffen kann. Bleibt nur die Frage, wie sich dieser Umstand auf die zukünftigen DC-Kinofilme auswirken wird. Immerhin könnte jetzt auch die Brücke zu The Batman mit Robert Pattinson geschlagen werden.

The Flash startet am 30. Juni 2022 in den deutschen Kinos.

