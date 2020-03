Super Dragon Ball Heroes: Son-Goku steht brutaler Kampf der Götter bevor

Ein neues Abenteuer hat für Son-Goku und seine Freunde begonnen. Dieses wird ihnen einmal mehr natürlich alles abverlangen, denn ihr nächster Gegner ist ein Gott.

Achtung, es folgen massive Spoiler zu Super Dragon Ball Heroes: Nachdem sie Schurke Hearts besiegen konnten, kündigt sich bereits ein neues Desaster an, dem sich Son-Goku, Vegeta & Co. in Super Dragon Ball Heroes entgegenstellen müssen. Diesmal bekommen sie es nicht nur mit dämonischen Gegnern zu tun, unsere Helden müssen sich ebenfalls den Angriffen göttlicher Feinde erwehren.

Super Dragon Ball Heroes bereitet Kampf der Götter 2.0 vor

In der jüngsten Episode startete der neue Big Bang-Mission-Arc, in dessen Verlauf wir natürlich auch einige neue Charaktere treffen werden. Gleichzeitig warten jedoch ebenso alte Bekannte, denn Lord Beerus, der Gott der Zerstörung des 7. Universums, stellt sich Son-Goku und seinen Freunden entgegen. Eine Synopse zur nächsten Folge, die von Dragon Ball Super France veröffentlicht wurde, verrät einige weitere Details zum Kampf:

Son-Goku und seine Freunde stellen sich Beerus in einem brutalen und erbittert geführten Kampf, aber sie können nichts gegen seine Macht ausrichten. Mitten in dieser angespannten Atmosphäre erscheinen Son-Goku: Xeno und die Anderen. Von letzterem dazu aufgefordert, richten Son-Goku und die Anderen ihre Augen nach oben gen Himmel, wo sie eine riesige Baumwurzel sehen, die den Himmel bedeckt, sowie die Silhouette von Fu, der einen 'schwarzen Vogel' mitgebracht hat.

© Bandai Namco Entertainment Son-Goku vs. Beerus

In der kommenden Episode, die den Titel "Fus Plan! Die schreckliche Gefahr des Universum-Baums!" tragen wird, bekommen Fans entsprechend das zu sehen, worauf sie nun bereits seit über sechs Jahren warten: Einen Rückkampf der Götter zwischen Son-Goku und Lord Beerus. Letztmals trafen beide Charaktere im Kinofilm Dragon Ball Z: Kampf der Götter sowie der Serien-Adaption dieser Geschichte in Dragon Ball Super aufeinander.

Son-Goku und Beerus sind eigentlich keine Feinde mehr

Anfangs standen sich Son-Goku und Beerus zwar als Gegner gegenüber, doch im weiteren Verlauf der Geschichte entwickelte sich eine Art Freundschaft zwischen ihnen. Dabei waren die Kräfteverhältnisse jedoch stets klar: Beerus ist der stärkere Krieger. Mit seiner Super-Saiyajin Blue-Verwandlung könnte Son-Goku dem Gott der Zerstörung in ihrem Rematch jedoch durchaus einen harten Kampf der Götter liefern.

Wie dieser genau aussehen wird, erfahren wir in der nächsten Super Dragon Ball Heroes-Folge, die im April 2020 erscheinen soll.

Freut ihr euch auf einen Rückkampf zwischen Son-Goku und Beerus?