Superman ist es leider nicht: Shazam 2 verrät neuen Titel und Cast-Zugang

Auch Shazam 2 war beim DC FanDome mit einem Panel vertreten. Enthüllt wurde neben einem Cast-Zugang auch der offizielle Titel der Fortsetzung mit Zachary Levi.

Mit Shazam! entfernte sich DC vom düsteren Tonfall, der die meisten vorherigen Filme des Franchise dominierte. Die Mischung aus Coming-of-Age- und Superhelden-Geschichte kam sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern überdurchschnittlich gut an, was sich ebenfalls im Einspielergebnis widerspiegelt.

Schnell war ein Sequel beschlossene Sache. Diese wurde nun von Zachary Levi im Rahmen des DC FanDome näher vorgestellt. Dabei gab es zwei große Enthüllungen. Auf der einen Seite hat Shazam 2 jetzt einen offiziellen Titel, während sich auf der anderen Seite ein neues Gesicht in den Cast gesellt. Um Henry Cavills Superman, der im ersten Teil einen Quasi-Cameo hatte, handelt es sich leider nicht.

Shazam 2 entfesselt den Zorn der DC-Götter

Vor ein paar Tagen scherzte Regisseur David F. Sandberg, der auch den Vorgänger inszenierte, dass die Fortsetzung auf den Titel Shazam 2: Now the Kids Have Facial Hair hört. In Anbetracht des humorvollen Tonfalls wäre das durchaus vorstellbar gewesen, schlussendlich fällt der Titel aber deutlich ernster aus: Shazam 2: Fury of the Gods.

Der Zorn der Götter - das lässt weniger Komödie und mehr Abenteuer erwarten, wenn Zachary Levi als kindischer Superheld auf die große Leinwand zurückkehrt. Gesellschaft leistet ihm dabei dieses Mal der US-amerikanische Stand-up-Comedian und Schauspieler Sinbad, von dem viele irrtümlicherweise dachten, er wäre schon beim ersten Shazam-Film dabei gewesen. Welche Rolle er spielt, wurde noch nicht verraten.

Shazam 2: Fury of the Gods startet am 31. März 2022 in den deutschen Kinos.

