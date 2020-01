Supernatural-Finale: Neues Video zeigt düsteren Blick in die Zukunft

Nach dem Midseason-Finale kehrt Supernatural erst Mitte Januar zurück. Im Video zur nächsten Folge erhalten wir einen Blick in die düstere Zukunft der Winchesters.

Achtung, es folgen Spoiler zur 15. Staffel Supernatural: Das Midseason-Finale der letzten Staffel von Supernatural bescherte uns zunächst das schönste Wiedersehen seit der Familien-Reunion und ließ uns schließlich mit der Trennung von Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) zurück. Letzterer begibt sich mit Castiel (Misha Collins) ins Fegefeuer, um eine wichtige Zutat zu suchen.

Sam tappt derweil mit Eileen (Shoshannah Stern) in eine Falle von Chuck (Rob Benedict). In der Vorschau zur kommenden 9. Folge gewährt dieser seinem gefangenen Winchester einen Blick in dessen düstere Zukunft. Das entsprechende Video könnt ihr euch oben im Titelbild sowie weiter unten im Artikel anschauen.

Supernatural-Finale: Das Schicksal der Winchesters

Chuck verkauft die Visionen im Video als Zukunft von Sam und Dean, wie er sie in seinem letzten Buch niedergeschrieben haben könnte. Ebenso könnte es sich aber auch um das Schicksal der Winchesters in den alternativen Dimensionen handeln, die Chuck bereits hinter sich gelassen hat:

Dean steckt im Fegefeuer umgeben von Monstern fest

Dean geht in Flammen auf

Sam und Eileen kommen sich näher

Sam wird von Bobby enthauptet

Möglicherweise nutzt Chuck seine Verbindung zu Sam auch, um ihn zu manipulieren und für seine Zwecke zu nutzen.

Die Uhr tickt im Supernatural-Finale

Auffällig ist auch die anfangs zu sehende Taschenuhr und das damit verbundene Ticken, das sich über das gesamte Video erstreckt. Die Zeit läuft ab - aber für wen? Steht das unausweichliche Ende der Winchesters kurz bevor, oder läuft dem allmächtigen Chuck wegen seiner Verletzung die Zeit davon?

Chucks Plan, Sam gefangen zu nehmen und ihre gemeinsame Verbindung zu nutzen, könnte sich zudem als großer Fehler erweisen, indem Sam mehr über dessen Schwachstellen erfährt. Durch den zurückgekehrten Michael wissen sie bereits, dass es einen Zauber gibt, um Chuck ein für alle Mal wegzusperren.

15. Staffel Supernatural: Vorschau auf Folge 9



Die neue Folge und damit letzte Midseason-Premiere von Supernatural läuft am 16. Januar 2020 bei The CW. Im Anschluss ist Folge 9 unter anderem bei Amazon zum Kauf erhältlich.

Was erwartet ihr von der zweiten Hälfte der letzten Staffel Supernatural?