Sylvester Stallone kämpfte 12 Jahre (!) für den schwierigsten Film seiner Karriere

Sylvester Stallones größter Kampf kam spät. Für die Rückkehr einer seiner größten musste er sich 12 Jahre lang ins Zeug legen. Der Erfolg gab ihm Recht.

Action-Star Sylvester Stallone hat viele ikonische Rollen gespielt. Seine Rolle im Klassiker Rocky gehört zu den größten. Und dennoch wollte offenbar niemand die große Rückkehr des Boxers auf der Leinwand sehen. Stallone zufolge war Rocky Balboa die schwierigste Herausforderung seiner ganzen Karriere. Nach 12 Jahren hartem Kampf waren seine Bemühungen endlich von Erfolg gekrönt.

Sylvester Stallone über seinen härtesten Film: "Niemand wollte ihn"

Das offenbarte der Schauspieler im April 2022 auf Instagram.

[Rocky Balboa] war die größte Herausforderung, der ich mich je stellen musste. Absolut niemand [wollte ihn machen]. Viele hielten es für einen Witz. Aber ich liebte die Idee. [...] Der erste Rocky ist natürlich großartig, aber [Rocky Balboa] war fast ein unmöglicher Traum. 12 lange Jahre habe ich diesen Felsbrocken gegen unglaubliche Negativität den Berg hoch geschoben. Irgendwann erzähle ich die ganze Geschichte.

Gegen welche Schwierigkeiten er genau ankämpfen musste, erklärt Stallone nicht. Rocky Balboa folgte mit 16 Jahren Abstand auf den letzten Teil der Reihe, Rocky V. Der große zeitliche Abstand zum Vorgänger und dessen lauwarme Kritiken (via Metacritic ) mögen den Glauben an neuen Erfolg des Franchises zunichte gemacht haben.

Aber Stallone konnte sich durchsetzen. Mit Erfolg. Die Geschichte des 6. Teils um einen alternden Rocky, der seine geliebte Frau Adrian verloren hat und sich ein letztes Mal in den Ring wagt, kam bei der Kritik gut an. Insbesondere Stallones Schauspielleistung und das Drehbuch wurden gelobt (via Metacritic ). An den Kinokassen wurde er zum Überraschungserfol. Rockys Credo behielt ganz offenbar die Oberhand. Niemals aufgeben.

