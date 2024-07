Tarantino auf Britisch: Eine der besten Gangsterkomödien der letzten Jahre verschwindet von Amazon Prime

Für smarte und schwarzhumorige Gangsterfilme hat die USA Quentin Tarantino – England hat Guy Ritchie. Dessen Highlight-Film der letzten Jahre gibt es nur noch für kurze Zeit bei Prime.

Teurer Whisky schimmert wie Bernstein in einem Kristallglas. Serviert wird er in einem Londoner Pub, der auf bestimmt über ein Jahrhundert an Tradition zurückblicken kann. Zufällig ist er auch ein Treffpunkt der größten Gangsterbosse des Landes. Hier geben sich verschrobene Kriminelle mit bösem Humor und starkem Akzent die Klinke in die Hand. Und ab und an müssen Blutflecken professionell beseitigt werden.

Das klingt ganz nach etwas, das sich Guy Ritchie ausdenken würde. Ist es natürlich auch. Es ist vor allem die im besten Sinne auf Hochglanz polierte Version eines Ritchie-Streifens, The Gentlemen. Starbesetzt, rasant, explosiv und unendlich charmant in seiner Dreistigkeit. Aktuell ist die Gangsterkomödie noch Teil der Flatrate bei Amazon Prime – aber nicht mehr lange.

In The Gentlemen muss Matthew McConaughey als Gangster ein tödliches Intrigenspiel überleben

Jetzt haben wir den Salat. Wir müssen die Handlung eines Guy Ritchie-Films irgendwie übersichtlich verpacken. Das funktioniert in etwa so gut, wie in die Schublade mit all den losen Kabeln zu greifen, die sich über die Jahre angesammelt haben, und sofort das richtige zu finden. Aber euch zuliebe probieren wir es mal.

Da wäre erst einmal Matthew McConaughey alias Mickey Pearson. Seines Zeichens amerikanischer Auswanderer, Drogenbaron und kurz vor dem Ruhestand. Alles, was er noch braucht, ist ein Nachfolger. Also bietet er sein Marihuana-Imperium und die damit verbundene Position weiterzuverkaufen. Doch das hier ist ein Guy Ritchie Film, also ist das alles nicht ganz so einfach.

Universum Matthew McConaughey als Gangsterboss in The Gentlemen

Schließlich hat Mickey sich eine ganze Menge Feinde gemacht. Die verfolgen ihre eigenen Ziele und würden ihn eigentlich gerne noch zur Strecke bringen. Und die Handlanger seiner Feinde, wie z.B. der definitiv nicht vertrauenswürdige Privatdetektiv Fletcher (Hugh Grant), haben selbst noch einmal andere Ziele. Das alles resultiert in der reinsten Intrigen-Zwickmühle, aus der Mickey irgendwie entkommen muss.



The Gentlemen auf Amazon Prime ist ein Feuerwerk voll Witz, Action, Stars und coolen Sprüchen

An The Gentlemen gibt es für Tarantino-, Gangster und natürlich Ritchie-Fans so viel zu lieben, dass wir (wie schon beim Plot) gar nicht alles aufzählen können. Doch wieder einmal seid ihr es uns wert und wir fangen einfach mal an.

In The Gentlemen scheinen sich alle namhaften Darsteller gegenseitig an Spielfreude und Witz überbieten zu wollen: ein trocken-sarkastischer Charlie Hunnam, ein kauziger Colin Farrell, der obercoole McConaughey und, allen voran, Hugh Grant. Zwei Filme eröffneten dessen "Bekloppter Bösewicht"-Ära, die ihm regelrecht neue Lebensenergie zu verleihen scheint. Einer davon war Paddington 2, der andere dieser hier.

Universum Hugh Grant als schmieriger Gangster in The Gentlemen

Der Film ist das Produkt der jahrzehntelangen Erfahrung Ritchies, seine eigene Formel als britischer Tarantino zu perfektionieren. Noch nie griffen seine Schnitte zu perfekter Musik, die flotten Sprüche seiner Figuren und die Gewaltspitzen so gut ineinander. Noch nie fühlte sich alles so stimmig und packend an.

Guy Ritchie liebt seine typisch schwarzhumorigen Gangsterklamotten. Und wir lieben ihn dafür. und wir lieben dafür ihn und seinen bis dato witzigsten und stilsichersten Vertreter dieses Genres. Der verschwindet allerdings in 35 Stunden von Amazon Prime. Also ran an den Whisky und los, schauen!



