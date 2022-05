Tarantino-Meisterwerk heute erstmals im TV – mit unvergesslicher Leonardo DiCaprio-Szene

Quentin Tarantino hat ein Meisterwerk geschaffen, das auch dank einer grandiosen Szene Leonardo DiCaprios begeistert. Heute läuft der Film als Free-TV-Premiere.

Quentin Tarantino hat in seiner Karriere viele gefeierte Filme geschaffen. Mit Once Upon a Time ... in Hollywood hat er bewiesen, dass er selbst auch 25 Jahre nach Pulp Fiction noch berauschende Meisterwerke kreiert. Nicht zuletzt dank seinen Darstellern Brad Pitt und Leonardo DiCaprio. Und was letzterer in einer Szene ableistet, ist an sich schon eine Lobeshymne wert.

Im TV: Leonardo DiCaprio kämpft im Quentin Tarantino-Highlight gegen sich selbst

Denn sein Schauspieler Rick Dalton ist auf dem absteigenden Ast. Während die Rollenangebote schäbiger und der Alkoholpegel bedenklicher wird, hält nur sein treuer Stuntman Cliff Booth (Pitt) immer zu ihm. Doch vor einer versauten Szene kann selbst der ihn nicht schützen. Nachdem er vor der Kamera seine Einsätze vergessen hat, nimmt er sich hinter den Kulissen selbst auseinander.

Die Szene ist brillant. DiCaprio wechselt ohne Übergang in rasendem Tempo von Rage zu Verzweiflung und Trauer, schreit, stottert, schimpft und droht am Ende seinem Spiegelbild mit Selbstmord. Die Wirkung liegt irgendwo zwischen einem tränengeladenen Lachanfall oder ungläubigem Staunen. Die ganze emotionale Palette der Figur wird hier im Stakkato meisterhaft durchleuchtet.

Darüber hinaus ist es nicht DiCaprios einzige grandiose Szene. Er und Pitt liefern sich den Film über quasi ein Duell an unfassbaren Performances und wurden völlig zurecht beide für den Oscar nominiert.

Unter anderem aus diesem Grund löste der Film bei der Kritik Begeisterung aus (via Metacritic ). Der Guardian nannte ihn "empörend, irreführend, rücksichtslos und brillant." Tarantino gelang ein herzliches, lustiges, packendes und manchmal ultra-brutales Meisterwerk über das Hollywood seiner Kindheit. DiCaprios wahnwitziger Anfall bringt die fantastische Mixtur des Films wunderbar zusammen.

Wann läuft Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood im TV?

Once Upon a Time ... in Hollywood kommt heute um 22.15 Uhr als Free-TV-Premiere im ZDF. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 1. Juni 2022 um 1 Uhr nachholen. Der Film hat ohne Werbung eine Laufzeit von 161 Minuten.



