Tarantino dreht blutigen Fußball-Film – und Bilder aus 9 anderen WM-Visionen, wenn sie von Regie-Legenden realisiert worden wären

Wie würde eine Fußball-WM aussehen, die Quentin Tarantino inszeniert hat? Egal, was ihr von diesen Bildern erwartet, ihr werdet überrascht sein.

Die besten Regisseurinnen und jede Regisseure bringen einen eigenen Stil mit. Einen Film von Quentin Tarantino, Wes Anderson oder Zack Snyder erkennt ihr wahrscheinlich nach wenigen Sekunden an Farbgebung oder auch Musik. Was passiert also, wenn man mit diesen Stilmerkmalen eine Künstliche Intelligenz füttert? Und die KI anschließend damit beauftragt, diese Stilmerkmale auf etwas anzuwenden, was jeder kennt? Fußball-Weltmeisterschaften zum Beispiel.



Blutgetränkte Trikots: Künstliche Intelligenz zeigt, wie Regie-Legenden eine Fußball-WM drehen würden

Der Künstler und Illustrator Mason London experimentiert auf seinem Twitter-Account regelmäßig mit den Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Sein letztes Projekt hat besonders faszinierende und teilweise verstörende Ergebnisse hervorgebracht. Die Fragestellung: Wie würde es aussehen, wenn Regie-Legenden wie Quentin Tarantino, Stanley Kubrick oder Sofia Coppola eine Fußball-Weltmeisterschaft gestalten würden?

Bei Moonrise Kingdom-Regisseur Wes Anderson kommt zum Beispiel ein puppenhausartiges Stadion heraus

Die Fußball-WM von Transformers-Schöpfer Michael Bay wirkt natürlich wie ein martialischer Blockbuster

Die Fußball-WM von François Truffaut könnte direkt der Nouvelle Vague entsprungen sein

Das verstörendste Bild ergibt aber selbstverständlich die Quentin Tarantino-WM

Die drei jubelnden Spieler sehen aus, als hätten sie die "Blutgrätsche" etwas zu wörtlich genommen –oder als wären ihnen Ohren abgeschnitten worden wie dem Polizisten in Tarantinos Reservoir Dogs. Woher die KI ihre Hauptinspiration hatte, ist aber nicht zu übersehen: Die gelben Trikots erinnern stark an Uma Thurmans Trainingsanzug, der nach dem Massaker im Finale von Kill Bill: Volume 1 ebenfalls mit Blut gesprenkelt war. (Bei Amazon: Quentin Tarantinos Lieblingsfilm in limitierter Sammel-Edition *)



Wann kommt der nächste Tarantino-Film?

Der 10. und letzte Film von Quentin Tarantino steht fest. The Movie Critic, so der Titel, soll sich um eine kontroverse Filmkritikerin drehen, die Tarantino verehrt. Sehr wahrscheinlich handelt es sich dabei um Pauline Kael. Die Story spielt wohl in den späten 1970ern in Los Angeles, also etwa eine Dekade nach Once Upon a Time in Hollywood. Ein Kinostart Ende 2024 oder Mitte 2025 ist denkbar,

