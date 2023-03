The Batman 2 und Netflix' Horror-Genie kämpfen um legendären DC-Bösewicht, den wir noch nie in einem Film gesehen haben

Nach Horror-Hits bei Netflix wie Spuk in Hill House will Mike Flanagan wohl einen DC-Film über Clayface drehen. Der Batman-Schurke könnte aber auch in The Batman 2 auftauchen. Die Lage ist kompliziert.

Im neuen DC-Plan von James Gunn und Peter Safran taucht der Batman-Schurke Clayface bisher nicht auf. Wenn es nach Spuk in Hill House- und Midnight Mass-Schöpfer Mike Flanagan geht, soll sich das aber ändern. Der Regisseur von einigen der größten Horror-Hits bei Netflix will angeblich einen Film über den DC-Schurken drehen. Aufgrund von The Batman 2 ist die Situation rund um Clayface aber mal wieder etwas verwirrend.

Wo landet DC-Schurke Clayface?

Laut Deadline hat Flanagan einen Clayface-Film für DC an Gunn und Safran in einem Meeting gepitcht. Was dabei herauskam, ist nicht bekannt. Quellen haben Deadline nur mitgeteilt, dass der Regisseur aus dem Batman-Superschurken in seiner Film-Version keine rein böse Figur machen will.

Was auch klar sein soll: Flanagan hat Clayface nicht als Teil von Gunns und Safrans Elseworlds-Universum von DC gepitcht, zu dem Filme wie The Batman und Joker mit Joaquin Phoenix zählen. Das könnte auch der Grund sein, wieso die beiden Film-Chefs noch zögern. Anderen Deadline-Quellen zufolge soll Clayface womöglich Teil von The Batman 2 werden.

Auf Twitter reagierte Flanagan schon auf den Deadline-Artikel, dementierte die Meldung aber nicht eindeutig:

Die heutigen Nachrichten sind rein spekulativ. Wenn oder falls so etwas jemals real wird, verspreche ich, dass ich es euch sagen werde. :)

Bisher gab es noch keine Realfilm-Variante des Batman-Bösewichts zu sehen. In den DC Comics existieren verschiedene Clayface-Versionen. Alle haben gemeinsam, dass der Schurke seinen Körper aus Lehm verformen und so jede Gestalt als Tarnung annehmen kann. In der animierten Harley Quinn-Serie hatte Clayface übrigens schon einen skurrilen Auftritt – als Stuhl:

DC Entertainment Harley Quinn

Wir werden uns wohl noch etwas gedulden müssen, bis klar ist, in welcher Form wir eine Realfilm-Version des Batman-Schurken zu sehen bekommen. The Batman 2 soll amin die deutschen Kinos kommen.

