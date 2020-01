The Batman: Robert Pattinson reagiert grandios auf wütende DC-Fans

Zuletzt sprach Robert Pattinson davon, dass Batman für ihn gar kein richtiger Superheld sei. Auf aufgebrachte Reaktionen von Fans reagierte der The Batman-Star jetzt mit Humor.

Im kommenden Batman-Film wird Robert Pattinson eine jüngere Version des Dunklen Ritters in dessen 30ern verkörpern. Erst vor kurzem haben die Dreharbeiten für The Batman jetzt offiziell in England begonnen. Regisseur Matt Reeves teilte die Information selbst mit einem Bild der ersten Filmklappe.

Zuletzt zog Pattinson jedoch aufgebrachte Reaktionen von DC-Fans auf sich. In einem Interview mit der Frage, ob er unbedingt mal einen Superhelden spielen wollte, antwortete er, dass Batman für ihn gar kein Superheld sei. Für den Schauspieler gehören übermenschliche Kräfte zur Definition eines Superhelden. Jetzt sprach Pattinson erneut über diesen Vorfall und gab sich humorvoll.

Robert Pattinson wischt die Superhelden-Debatte humorvoll vom Tisch

In einem aktuellen Interview mit Time Out sprach Robert Pattinson kürzlich nochmal darüber, wie er an die Batman-Rolle gekommen ist. Gleichzeitig kam auch das Thema mit der speziellen Superhelden-Definition des Schauspielers auf. Pattinson sagte scherzhaft dazu:

Ich wurde zu dem Thema nicht erzogen. Leute sind darüber sehr wütend geworden. Es ist bizarr. Ich kann den Streit immer noch nicht nachvollziehen. Okay, er ist ein Superheld, es tut mir leid! Die nächste Überschrift: 'Pattinson lenkt ein: Batman ist tatsächlich ein Superheld. Er nimmt alles zurück.'

Damit knöpft sich Pattinson nicht nur augenzwinkernd die überreagierenden Batman-Fans vor, sondern auch die Medien, die sich direkt auf solche Kleinigkeiten in der Berichterstattung eines anstehenden Superhelden-Blockbusters stürzen. Die Meinung der Fans sei ihm aber trotzdem wichtig. Dafür sollen sie aber erst abwarten, bis der Film erschienen ist.

The Batman - Alle Infos zum kommenden DC-Film mit Robert Pattinson

Mit The Batman dürfen sich Fans hoher Wahrscheinlichkeit nach auf eine ganz neue Batman-Interpretation einstellen. Regisseur Matt Reeves sprach bereits bei frühen Entwicklungen davon, dass sein Film über den Dunklen Ritter ein düsterer Detektiv-Noir werden soll.

In den USA startet The Batman am 25. Juni 2021 im Kino. Ein deutscher Start dürfte zeitnah folgen.

Wie findet ihr Robert Pattinsons Reaktion auf die Batman-Aufregung?