The Boys-Macher bestätigt Rückkehr von Fanliebling in Staffel 5 – mit massiven Folgen für Homelander und Butcher

Das Finale von The Boys Staffel 4 hat bereits angedeutet, dass eine wichtige Figur in Staffel 5 zurückkehren wird. Showrunner Eric Kripke verriet jetzt weitere Details.

Eine Mid-Credit-Szene im The Boys-Finale von Staffel 4 hat bereits verraten, dass Soldier Boy (Jensen Ackles) noch am Leben ist. Während Fans sich hier schon denken konnten, dass der mächtige Vater unseres liebsten Bösewichts Homelander (Antony Starr) in der kommenden 5. Staffel der Superhelden-Serie noch eine Rolle spielen wird, verriet Serien-Schöpfer Eric Kripke nun weitreichende Details zu Soldier Boys Zukunft: Denn dieser sinnt auf Rache.

Soldier Boy ist in The Boys Staffel 5 auf Rache aus ‒ und will Billy Butcher an den Kragen

Soldier Boy glänzte in Staffel 4 vor allem durch Abwesenheit, nachdem er in Staffel 3 als wichtige Figur im Boys-Universum sein Unwesen trieb. Nach einem kurzen Cameo in der Spin-off-Serie Gen V sowie dem Gastauftritt am Ende von Staffel 4, wird Soldier Boy in Staffel 5 wieder eine weitreichendere Rolle spielen. Eric Kripke weiß auch schon, wo die Reise für ihn hingeht, wie er im Interview mit Gamesradar erklärte:

Soldier Boy will Butcher zu töten, nachdem Butcher ihn in Staffel 3 verraten hat. Er ist also ein geeigneter Bösewicht, um die Seiten zu wechseln und die Supes zu unterstützen.

Amazon Jensen Ackles als Soldier Boy in The Boys

Die Wiedervereinigung zwischen Homelander und und seinem Vater Soldier Boy könnte also weitreichende Folgen für Billy Butcher (Karl Urban) und sein Team im Kampf gegen die Supes haben. Gleichzeitig soll Soldier Boys Rückkehr eine Beziehungsebene der Serie tiefer ergründen, die in Staffel 3 laut Kripke zu kurz kam:

Wir haben realisiert, dass wir die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Homelander und Soldier Boy noch nicht genug ergründet haben. Da ist viel Potenzial – wie Soldier Boy gegenüber Homelander empfindet, wie Homelander gegenüber seinem Vater empfindet. Also wollen wir tief in die Beziehung reingehen.

Fans dürfen sich dabei nicht nur auf die Rückkehr von Soldier Boy in Staffel 5 von The Boys freuen. Erst auf der Comic-Con in San Diego wurde am Wochenende bestätigt, dass Soldier Boy gleich eine eigene Serie gewidmet wird. The Boys: Vought Rising soll die Hintergründe der The Boys-Geschichte in den 1950er Jahren erzählen, in der Soldier Boy eine zentrale Rolle innehat.

Wann kommt The Boys Staffel 5 zu Amazon?

Die finale 5. Staffel von The Boys wird erst 2026 auf Amazon Prime Video erscheinen. Vorher dürfen sich Fans jedoch auf die Rückkehr der Spin-off-Serie Gen V freuen. Staffel 2 startet bereits 2025 auf dem Streamer. Wann uns die Prequel-Serie Vought Rising erreicht, steht bisher noch nicht fest.

